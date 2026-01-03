El aeropuerto de Castellón fomentará el empleo de las personas con discapacidad

El aeropuerto de Castellón ha ido incorporando en los últimos años una mejora de sus servicios, a raíz del incremento de usuarios y de los vuelos programados. Por esta razón se han habilitado servicios como los de empresas de alquiler de vehículos, cafeterías y otros mecanismos para dar un correcto servicio a los usuarios.

Ahora se quiere dar un nuevo paso en estas instalaciones, con la finalidad de conseguir que el aeropuerto también sea un espacio inclusivo. Para ello, se ha firmado un protocolo de colaboración con la Federación Provincial de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe-Castellón), encaminado a la realización de actuaciones conjuntas dirigidas a mejorar la formación y empleabilidad de las personas con discapacidad.

Colaboración para la inclusión laboral

El documento lo han rubricado el director general de Aerocas, Justo Vellón, y el presidente de Cocemfe-Castellón, Joaquín Nebot. Justo Vellón ha manifestado la voluntad de Aerocas de colaborar con entidades que, como Cocemfe, "desempeñan una importante labor para favorecer la inserción laboral de personas con barreras para acceder a un empleo".

En este sentido, el acuerdo suscrito recoge la realización de acciones encaminadas a promover el cumplimiento de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, especialmente en aspectos como los ajustes razonables en el puesto de trabajo, la accesibilidad o la cuota de reserva para la contratación de personas con discapacidad.

Accesibilidad y atención a los pasajeros

El protocolo incluye también la realización de proyectos de colaboración en cualquier otro ámbito que suponga una mejora de la calidad de vida para las personas con discapacidad.

Por otra parte, el director general de Aerocas ha trasladado el compromiso del aeropuerto por atender las necesidades de accesibilidad de todos los pasajeros.

Servicios para personas con movilidad reducida

Justo Vellón ha recordado la obligación de todos los aeropuertos de disponer de un servicio gratuito de atención a los usuarios con movilidad reducida (PMR) o con algún tipo de discapacidad. El del aeropuerto de Castellón ha atendido a más de dos mil personas en el presente año.

El director general ha explicado que el aeropuerto de Castellón es una construcción moderna y acorde a la normativa en materia de accesibilidad. "Queremos seguir avanzando para que la infraestructura preste el mejor servicio posible y sea aún más accesible", ha concluido.