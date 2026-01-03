Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor
Consecuencia del paso de la borrasca Francis por la provincia
La previsión meteorológica ya no deja lugar a dudas: muy probablemente el domingo, y con total seguridad el día 5 de enero, la borrasca Francis traerá nieve a Castellón. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en la provincia por acumulados que llegarán a los cinco centímetros.
El aviso afecta al interior sur de la provincia, sobre todo a las comarcas del Alto Mijares y el Alto Palancia. Estará activo desde las 0.00 horas hasta las 18.00 del lunes por "peligro importante" de que se den estos acumulados.
Durante ese mismo periodo, el interior norte de Castellón estará en alerta amarilla por nieve. En este caso el peligro de acumulados de cinco centímetros es "bajo".
Esto no significa que en otros puntos de Castellón no vaya a nevar. En este sentido, desde Emergències de la Generalitat se activó un aviso especial por la posibilidad de que lleguen a "cotas muy bajas".
Recomendaciones
Ante el más que probable episodio de nieve, estas son las recomendaciones a seguir en las zonas en las que cuaje la nieve:
- Tengan mucho cuidado con los sistemas de calefacción que pueden producir acumulación de monóxido de carbono en espacios mal ventilados.
- No sobrecargue los sistemas eléctricos.
- Presten atención a la circulación vial en zonas de umbría por la presencia de placas de hielo.
- Consulten la información meteorológica antes de realizar desplazamientos por carretera o actividades en la montaña.
- En caso de tener que desplazarse en vehículo procure no hacerlo solo ni de noche, llene el depósito de gasolina, lleve radio, pala, cuerda, cadenas, una linterna y ropa de abrigo. También algún alimento rico en calorías (chocolate, frutos secos…), agua, teléfono móvil cargado y su medicación habitual. Revise frenos, neumáticos y anticongelante.
- En situaciones de frío extremo las personas más sensibles son los recién nacidos y lactantes, las personas mayores y personas con ciertas enfermedades crónicas o en tratamiento. Estas personas deben evitar exponerse al exterior.
- Precaución en el Baix Maestrat: vertirán agua por el aliviadero de la presa de Ulldecona
- Alerta por nevadas en Castellón en 'cotas muy bajas
- El 'top-10' de los municipios de Castellón con más demanda para comprar una vivienda
- El primer premio de la Lotería Nacional deja parte del botín en Castellón
- La lluvia no da tregua a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades, pero ¿hasta cuándo?
- Castellón se prepara para un enero de alto riesgo: frío extremo, lluvias intensas y la amenaza real de nieve a cotas muy bajas
- La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico
- Respiro para el azulejo: La UE incluye al sector cerámico en las subvenciones por el CO2