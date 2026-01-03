Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor

La previsión meteorológica ya no deja lugar a dudas: muy probablemente el domingo, y con total seguridad el día 5 de enero, la borrasca Francis traerá nieve a Castellón. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja en la provincia por acumulados que llegarán a los cinco centímetros.

El aviso afecta al interior sur de la provincia, sobre todo a las comarcas del Alto Mijares y el Alto Palancia. Estará activo desde las 0.00 horas hasta las 18.00 del lunes por "peligro importante" de que se den estos acumulados.

Durante ese mismo periodo, el interior norte de Castellón estará en alerta amarilla por nieve. En este caso el peligro de acumulados de cinco centímetros es "bajo".

Esto no significa que en otros puntos de Castellón no vaya a nevar. En este sentido, desde Emergències de la Generalitat se activó un aviso especial por la posibilidad de que lleguen a "cotas muy bajas".

Recomendaciones

Ante el más que probable episodio de nieve, estas son las recomendaciones a seguir en las zonas en las que cuaje la nieve: