El "desbarajuste" del periodo de rebajas: ¿cuándo empiezan en Castellón?

Uno de los periodos más esperados por los consumidores son las rebajas, sobre todo, las de invierno. La tradición marca que este calendario de descuentos comience el 7 de enero, tras rematar la campaña de Navidad y Reyes, pero desde hace años existe una gran disparidad en Castellón.

La normativa vigente en materia comercial tiene liberalizadas las fechas para ofrecer descuentos, de manera que se pueden hacer en cualquier momento del año. Algo que aprovechan de forma mayoritaria algunas grandes cadenas de distribución. Los primeros carteles de color rojo con llamativos descuentos empezaron a verse desde el 26 de diciembre, pero es con la llegada del año nuevo cuando aparecen en mayor medida. Para disgusto del comercio tradicional. "Esto es un desbarajuste, y supone devaluar nuestra actividad", comenta José Carlos Safont, de Vip's Jeans, una tienda de Castelló que se mantiene fiel a la fecha del 7 de enero. "Estamos en contra de la selva en la que se ha convertido el periodo de rebajas, y estamos seguros de que quienes las aplican no venden más", añade.

Críticas del comercio tradicional

Una opinión compartida por Mario Frías, que tiene una serie de tiendas en la Vall, Castelló o Benicàssim, 360onair, y que opina cómo "la proliferación de campañas como el Black Friday hacen que haya descuentos constantes y se diluya todo, incluso las fechas tradicionales de rebajas". Algo que notan las tiendas "que no formamos parte de multinacionales, y que tenemos que ir a ofrecer producto de calidad y exclusividad, con menor margen para rebajas de precios".

El pequeño comercio recuerda que el periodo navideño concentra una parte muy importante de la facturación anual, y que hasta la fecha de Reyes hay mucho movimiento, por lo que adelantar los descuentos es contraproducente. Desde Confecomerç Castelló, Teresa Esteve recuerda que algunos de ellos se ven obligados a ofrecer rebajas, "sobre todo si tienen enfrente a una tienda de una cadena que empieza el 2 de enero con rebajas de más del 20%".

Regulación y cambio de hábitos

Por esto, insiste en la necesidad de que haya una regularización de estas prácticas. Menciona que "confunden al consumidor, que no sabe si ese producto estaba ya en las tiendas, o se pone a la venta solo para este periodo". Entre los argumentos a favor de recuperar las fechas habituales está la decisión de importantes cadenas de este país, que mantienen la fecha de después de Reyes para dar el pistoletazo de salida.

Para las tiendas independientes, no ligadas a las grandes marcas, este adelanto de los descuentos se une a uno de los numerosos efectos del cambio climático. El frío llega más tarde, "por lo que muchos consumidores se esperan unas semanas para comprar la ropa de abrigo", explica Teresa Esteve. En este 2025, las bajas temperaturas y las lluvias han llegado algo más pronto, de manera que algunos de estos productos han tenido una mejor salida que otros años. Un fenómeno que, pese a todo, se considera poco relevante respecto a la tendencia de los últimos tiempos.