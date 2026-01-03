La Diputación coordina en Morella un amplio dispositivo ante la previsión de nieve y frío en el interior
Incluye 20 máquinas quitanieve y 10 vehículos especiales
Javier Ortí
La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha presidido este sábado una reunión de coordinación en el parque de bomberos voluntarios de Els Ports, ubicado en Morella, para ultimar el dispositivo de viabilidad invernal ante la previsión de un fuerte episodio de frío y nieve en los próximos días, que podría afectar incluso a cotas bajas.
En el encuentro han participado también el diputado del Consorcio Provincial de Bomberos, David Vicente Segarra, y el jefe del parque de bomberos voluntarios de Els Ports, Javier Sanz Corbatón, junto a responsables de los distintos servicios implicados en la gestión de emergencias.
Dispositivo
Según detalló Barrachina, el operativo ya está completamente preparado y cuenta con “20 máquinas quitanieves, 10 vehículos de emergencia, 30 vehículos auxiliares y 300 toneladas de sal”, a lo que se suman “210 efectivos preparados para hacer frente a la ola de frío y nieve”. Además, en caso de ser necesario, podría incorporarse la Unidad Militar de Emergencias (UME), que aportaría cinco palas más, así como las cuatro brigadas forestales dependientes de la Diputación de Castellón y los efectivos de Protección Civil.
La presidenta provincial quiso destacar de manera especial el papel de los servicios de mantenimiento de carreteras, “fundamentales para garantizar la seguridad y la conectividad de los municipios, especialmente en el interior de la provincia”.
Asistencia a domicilio
Asimismo, Barrachina subrayó el trabajo coordinado que se ha llevado a cabo con los servicios sociales y sanitarios, con el objetivo de tener identificadas en cada municipio a las personas y pacientes que puedan necesitar asistencia a domicilio. “Es fundamental tenerlos localizados para poder prestarles la ayuda necesaria en caso de que el temporal complique los desplazamientos”, señaló.
Con este dispositivo especial, la Diputación de Castellón se adelanta al temporal anunciado y refuerza la prevención y la respuesta ante posibles incidencias derivadas del frío extremo y las nevadas previstas.
