El incremento del ingreso mínimo vital llegará a 34.000 personas en Castellón
La nómina media por hogar aumenta un 11,4%, pero las oenegés ven insuficiente esta prestación, de la que dependen más de 10.500 familias de la provincia
El incremento del ingreso mínimo vital llegará este 2026 a más de 34.000 personas de la provincia de Castellón. El Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre la subida del IMV en un 11,4% para este año. En noviembre del 2025 (últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social) esta renta garantizada llegó a 10.587 hogares de la provincia de Castellón en los que vivían 34.035 personas.
La cuantía mensual por hogar ascendía a 473,33 € en noviembre en Castellón, lo que implicará en la práctica rozar los 530 euros mensuales este 2026, es decir, 54 € más. Esto también implica que subirá el desembolso del Gobierno destinado a esta prestación. Si en noviembre del 2025, la nómina mensual ascendía a 5,297 millones solo en Castellón, en el 2026 rozará los seis millones.
Mujeres y menores
Esta ayuda tiene un marcado carácter femenino. Dos de cada tres titulares son mujeres y siete de cada diez, españoles. Además, el 53% tiene menores a cargo y casi dos de cada 10 son familias monoparentales.
Insuficientes
Pese a todo, muchas personas se ven obligadas a recurrir a otro tipo de ayudas, como el Banco de Alimentos de Castellón, pese a percibir el IMV, pues, según explica Santiago Miralles, presidente de esta oenegé, el pago del alquiler, la luz, el agua y los gastos corrientes «se lo come todo».
"El pago del alquiler, la luz, el agua y los gastos corrientes se lo come todo"
Medidas del Gobierno
Desde su puesta en marcha, en junio de 2020, el IMV ha dado cobertura a más de 3,3 millones de personas en España, de las que más de 1,4 millones son niños y adolescentes, según informó este viernes el Ministerio de Inclusión. En Castellón la cifra llega a las 47.000 personas. Además, el departamento liderado por Elma Saiz lleva a cabo un plan integral para que nadie quede fuera del sistema de protección por falta de información o dificultades de acceso, como la campaña informativa Llegar, el refuerzo de la plantilla del teléfono 020 y nuevos servicios de atención accesible.
Aseguran que la mejora del IMV ha incluido el refuerzo del complemento a la infancia, la aprobación de complementos por discapacidad y el despliegue de proyectos de acompañamiento con el tercer sector, que han incrementado de forma significativa el acceso a la prestación. En el último año en Castellón los beneficiarios han aumentado casi un 24%, por encima de la media nacional (18,7%).
El complemento de ayuda para la infancia sirve para ayudar a las familias vulnerables con hijos a cargo y se puede percibir de forma independiente al IMV, entre 57,50 y 115€, y, por ahora, queda igual.
«Hay familias que tienen que devolver la ayuda»
Los graduados sociales están tramitando solicitudes de aplazamientos de deuda a la Tesorería de la Seguridad Social porque la Administración requiere posteriormente, al cabo de un año o de dos, a las personas beneficiarias devolver la prestación del ingreso mínimo vital en muchas situaciones, lo que se convierte en una «losa» para las familias. Así lo explica la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón, Amparo Máñez, quien aclara que, por ejemplo, «todas las personas que en su momento cobraban la prestación por hijo a cargo automáticamente la Seguridad Social las metió dentro de la nómina del IMV y cuando hicieron la revisión del IRPF se consideraba que los ingresos habían cambiado y ha sido una losa para este tipo de familias porque les estaban pidiendo cantidades importantes de 12.000-14.000 euros». Para tramitar el IMV los expertos suelen remitir al Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) o a Servicios Sociales.
