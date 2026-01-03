El incremento del ingreso mínimo vital llegará a 34.000 personas en Castellón

El incremento del ingreso mínimo vital llegará este 2026 a más de 34.000 personas de la provincia de Castellón. El Consejo de Ministros aprobó el 23 de diciembre la subida del IMV en un 11,4% para este año. En noviembre del 2025 (últimos datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social) esta renta garantizada llegó a 10.587 hogares de la provincia de Castellón en los que vivían 34.035 personas.

La cuantía mensual por hogar ascendía a 473,33 € en noviembre en Castellón, lo que implicará en la práctica rozar los 530 euros mensuales este 2026, es decir, 54 € más. Esto también implica que subirá el desembolso del Gobierno destinado a esta prestación. Si en noviembre del 2025, la nómina mensual ascendía a 5,297 millones solo en Castellón, en el 2026 rozará los seis millones.

Mujeres y menores

Esta ayuda tiene un marcado carácter femenino. Dos de cada tres titulares son mujeres y siete de cada diez, españoles. Además, el 53% tiene menores a cargo y casi dos de cada 10 son familias monoparentales.

Insuficientes

Pese a todo, muchas personas se ven obligadas a recurrir a otro tipo de ayudas, como el Banco de Alimentos de Castellón, pese a percibir el IMV, pues, según explica Santiago Miralles, presidente de esta oenegé, el pago del alquiler, la luz, el agua y los gastos corrientes «se lo come todo».

Medidas del Gobierno

Oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social / t

Desde su puesta en marcha, en junio de 2020, el IMV ha dado cobertura a más de 3,3 millones de personas en España, de las que más de 1,4 millones son niños y adolescentes, según informó este viernes el Ministerio de Inclusión. En Castellón la cifra llega a las 47.000 personas. Además, el departamento liderado por Elma Saiz lleva a cabo un plan integral para que nadie quede fuera del sistema de protección por falta de información o dificultades de acceso, como la campaña informativa Llegar, el refuerzo de la plantilla del teléfono 020 y nuevos servicios de atención accesible.

Aseguran que la mejora del IMV ha incluido el refuerzo del complemento a la infancia, la aprobación de complementos por discapacidad y el despliegue de proyectos de acompañamiento con el tercer sector, que han incrementado de forma significativa el acceso a la prestación. En el último año en Castellón los beneficiarios han aumentado casi un 24%, por encima de la media nacional (18,7%).

El complemento de ayuda para la infancia sirve para ayudar a las familias vulnerables con hijos a cargo y se puede percibir de forma independiente al IMV, entre 57,50 y 115€, y, por ahora, queda igual.