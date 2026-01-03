Del juguete de siempre a la tecnología: Castellón busca el mejor regalo a última hora

Gabriel, Martina y David, de 6, 13 y 3 años, llevan días con la cuenta atrás para la noche de Reyes. Una de las más mágicas y que se vive con más ilusión en las casas de Castellón. ¿Cuánto falta?, repiten. Uno ha pedido un telescopio, unos juguetes de la Patrulla Canina y más magnetos para construir altas casas de colores; ella ha escrito bien grande que quiere un iPhone, solo eso, pero con letra más pequeña ha pedido una tableta de Stitch; y el más pequeño del grupo lo quiere todo del catálogo que tiene en casa.

Los castellonenses aprovechan este fin de semana de comercios abiertos para sus compras de última hora, con unos Reyes Magos que apuran para buscar el mejor regalo para cada niño... y cada mayor, en un sector que se juega un alto porcentaje de sus ventas concentrado en Sus Majestades y que este 2026 amplía mercado ante la bajada de la natalidad.

"El sector lucha contra internet y las hiperofertas de las franquicias y grandes superficies, que después de esta campaña se olvidan de los juguetes» Mª Carmen Miralles — CEO Todojuguete

A pesar de la inflación, la campaña está siendo muy positiva, tal como confirma Mª Carmen Miralles, CEO de Todojuguete, con tiendas en Castelló, Vila-real, la Vall y Benicarló en la provincia, que asegura que los jugueteros «hemos hecho esfuerzos muy importantes para tener precios competitivos».

Esta es la semana más importante del año, ya que entre el 2 y el 5 de enero, la compra de juguetes supondrán más del 10% de la facturación anual. Miralles espera «poder volver a niveles prepandemia e incluso superarlos, en un momento en el que el sector lucha contra internet y las hiperofertas de las franquicias y grandes superficies, que después de esta campaña se olvidan de los juguetes».

En busca del regalo a última hora en Todojuguete. / Erik Pradas

El 75% de las ventas

Y es que, según los datos de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, el 75% de la venta de juguetes del año se produce durante la campaña de Navidad. Y este año, además, las compras se han retrasado a última hora.

La CEO de Todojuguete explica «las muñecas y el merchandising cinematográfico y de la televisión son los más demandados, con Lilo & Stitch, la Patrulla Canina, Blue o Pokemon, con ofertas para llevar la ilusión a todos». «Cada familia adapta las compras a su bolsillo con buenos regalos», explica. «Los juguetes más tradicionales siguen mandando, pero también se ven más propuestas innovadoras, científicas, de construcción y habilidades, sin dejar de lado los juegos de mesa, que nunca se van y siempre vuelven como apuesta segura», señala la experta.

Los juegos de mesa no pasan de moda, en Todojuguete. / Erik Pradas

La convivencia con la tecnología

No obstante, la infancia cambia, y la tecnología también impera, en plena convivencia, en la Carta a los Reyes Magos, cambiando el panorama de las mañanas en las calles y plazas, con menos coches de muñecas y coches teledirigidos, y más tabletas, playstations y pizarras luminosas.

Frenética era ayer la actividad en Mediamarkt o en El Corte Inglés en los pasillos de la sección de Tecnología. «Lo tradicional y la innovación van a ir juntos, pero hay que tener en cuenta la edad de quien escribe la carta, y que los gustos cambian, sobre todo entre los 9 y 11 años», explican los expertos.