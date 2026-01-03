PortCastelló encarga unas obras para reabrir el antiguo restaurante J Zamora

El puerto de Castellón cuenta con diferentes actividades más allá del tráfico de mercancías en sus dársenas. Una de ellas es la prestación de servicios de restauración y hostelería. Dentro de este segmento, uno de los locales más grandes es el edificio planteado inicialmente como comedor de obreros, y que en los últimos años fue el restaurante J Zamora.

La Autoridad Portuaria de Castellón trabaja para que este local reabra sus puertas, cerradas desde hace algo más de un año. Para ello ha licitado por 422.104,08 euros el acondicionamiento de estas instalaciones, con el fin de hacer posible "la restitución de la operatividad del edificio, garantizando el restablecimiento de sus condiciones óptimas de seguridad, salubridad y funcionalidad" como negocio dedicado a la restauración.

Reapertura de un espacio emblemático

El local, uno de los más conocidos de PortCastelló, se encuentra cerca de las actuales instalaciones administrativas del puerto, y lleva cerrado desde finales de 2024, cuando su gestora en los últimos 20 años, la empresaria Montse Perálvarez, decidiera poner punto final a esta actividad y abrir una nueva etapa con la apertura de un restaurante en la céntrica calle Gasset de Castelló. Antes de sacar a concurso la nueva gestión, se ha elaborado un informe de mejoras del inmueble "conforme a los requisitos establecidos en la normativa vigente y a las prescripciones técnicas aplicables".

Entre las actuaciones englobadas en estas obras está el cambio del falso techo, ya que actualmente está en mal estado, para colocar uno nuevo con aislamiento acústico. También la accesibilidad de los aseos, la mejora de los sistemas de climatización y ventilación, la impermeabilización de la cubierta o la redistribución de zonas. También la revisión y adecuación de la instalación eléctrica.

Plazos y ejecución de las obras

El plazo de presentación de ofertas finaliza el 12 de enero. Una vez se haga la adjudicación, existe un plazo de tres meses para realizar estas mejoras.