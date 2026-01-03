Tiempo: Castellón recibirá a los Reyes Magos con lluvia y nieve en cotas bajas

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido un aviso especial por lluvias, bajada de temperaturas y nevadas que coincidirá con el puente de los Reyes Magos. El cambio de tiempo se desarrollará en dos fases: primero, un temporal que traerá chubascos desde la noche del sábado al domingo y, a partir del lunes, una entrada de aire muy frío, que dejará nevadas en el interior de Castellón y pueden afectar a vías principales, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología.

Lluvias moderadas y fuertes

El catedrático de Climatología de la Universitat Jaume I, José Quereda, señala que «la nubosidad del sábado anticipa las precipitaciones del domingo y del lunes en toda la provincia, con chubascos que pueden ser moderados y localmente fuertes, en la jornada del lunes». Quereda agrega que «la cabalgata de reyes podría tener como escenario la presencia de precipitaciones nivales desde la misma costa hasta el interior, donde serán más intensas y con vientos moderados o fuertes del noroeste». A ello se sumará, añade, la caída térmica con máximas por debajo de 10º y mínimas con valores próximos a 0º en zona costera, especialmente el lunes y martes. «Ello como aviso de unos valores de temperaturas negativas persistentes durante la semana próxima en el interior provincial donde podrían alcanzar los -10º», asegura Quereda.

¿Dónde nevará?

El interior será el más castigado con nieve en cotas muy bajas, ya que, según Emergencias, podrían tener un impacto importante en la seguridad vial. Un ejemplo, el lunes la cota se situaría en 400 metros. De hecho, Aemet prevé precipitaciones en forma de nieve el lunes en puntos como Segorbe, Atzeneta, Ayódar, Ribesalbes o Santa Magdalena. Quereda añade que tal y como está configurada la previsión, podría nevar incluso en el Bartolo o la Serra d’Irta. Pero habrá que estar atento a las previsiones ya que podrían cambiar.

"Tal y como está configurada la previsión, podría nevar incluso en el Bartolo o la Serra d’Irta"

Dispositivo antinevadas

De momento, este sábado hay una reunión de coordinación del dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos, que dispone de 190 efectivos humanos y 20 quitanieves, 10 vehículos salero, 30 vehículos auxiliares y 300 toneladas de sal. Asimismo, en la red de carreteras del Estado, el Gobierno central dispone de 19 quitanieves, 3 depósitos de salmuera y 9 silos.

Preparativos del Consorcio Provincial de Bomberos / Diputación

Emergencias ha pedido a los municipios activar medidas de atención a colectivos vulnerables, como personas mayores o desfavorecidas. De hecho, Castelló tiene activado su protocolo contra el frío desde noviembre con 20 plazas más en el albergue.

Borrasca Francis y frío polar

El culpable de esta situación es la borrasca fría aislada Francis que se aproxima al golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmeda, sobre la Península. A su vez, una borrasca estacionaria sobre Escandinavia y las altas presiones en el Atlántico norte darán lugar a la formación de un pasillo de vientos del norte que conducirán una masa de aire ártico sobre la Península, que comenzaría a penetrar por el norte peninsular al final de este sábado.

¿Cuándo remitirá el temporal?

Las precipitaciones remitirían a partir del martes próximo mientras se desplaza el aire polar hacia el Mediterráneo central, aunque dejando el aire frío y valores bajos toda la semana.