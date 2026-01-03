Los venezolanos en Castellón: "Esto no es el fin del sufrimiento, pero sí el principio de la libertad"

Los venezolanos y venezolanas que han migrado a Castellón durante los últimos años viven este sábado un día de emoción pero también de "incertidumbre" confesa por lo que pueda pasar en adelante. En su inmensa mayoría, quienes emigraron del país caribeño son contrarios al régimen que hasta hoy lideraba Nicolás Maduro, ahora capturado por Estados Unidos. En Castellón hay desde emigrantes comunes que se vieron forzados a irse de su país por la precaria situación económica hasta asilados políticos perseguidos por el chavismo. Este mismo domingo se congregarán a las 17.00 en la plaça de la Pau y marcharán hasta la plaza María Agustina para celebrar la caída del jerarca chavista.

La presidenta de la Asociación de Venezolanos Activos de Castellón (Avacs), Geraldine Gómez, afirma a Mediterráneo que está "esperanzada de que esto sea la posibilidad de salir de esta dictadura". "Tenemos fe de que esto será así. Estamos conscientes de que esto no es el fin del sufrimiento pero sí el principio de la libertad", agrega Geraldine.

Geraldine Gómez sostiene una bandera de Venezuela junto al opositor Edmundo González Urrutia. / Mediterráneo

Ella tiene todavía a su padre, su tía y sus primos en Venezuela. "Mi tía me ha dicho que la casa temblaba a las dos de la mañana. Mis primos me han contado que han sido muy precisos y que no han afectado a los civiles. Toda mi familia está en buenas condiciones. Uno se asusta mucho, pero tengo fe en que esto no afecte a los civiles y que sea una cosa muy pensada", afirma sobre la intervención estadounidense.

La vía militar

Cuestionada por si apoya el método militar, ante las dudas de la comunidad internacional sobre su legalidad, incide que "quien tiene esas impresiones es porque no está siendo afectado a tono personal". "Entiendo a nivel político la postura que debe tener cada nación, poro todo el pueblo de Venezuela agradecemos que venga una mano amiga a rescatarnos, aunque pensamos que todavía falta mucho. Este régimen nos ha agredido y violentado durante tantos años... Sé que aquí a nivel político no está bien visto [la intervención militar], pero nosotros le vemos una esperanza", profundiza Geraldine, que hace más de 10 años que vive en Castelló.

La otra agrupación venezolana en la provincia es la Asociación de Venezolanos de Castellón (Asovecas) y su presidente es Luis Méndez. En declaraciones a este diario, Luis afirma que "es un día especial para toda la comunidad de venezolanos en el mundo". "Por fin se hizo justicia y han capturado al narcodictador Nicolás Maduro", opina, y considera que aunque el régimen sigue en pie "a partir de ahora es más sencillo que se consiga un proceso de reconstrucción del país".

Luis Méndez (Asovecas) sirve una cerveza en su restaurante de Castelló. / Manolo Nebot

Preguntado también por si está de acuerdo con los bombardeos estadounidenses de este sábado, expresa que está "muy contento de la intervención militar de Norteamérica", en primer lugar porque "ha sido por un bien general, que es la libertad de Venezuela", y además porque es un golpe "contra el narcotráfico", ya que, como defienden tanto Luis como Geraldine, "Maduro es el líder del cartel de los Soles", la supuesta organización criminal que Estados Unidos persigue y por la que se juzgará al expresidente Maduro en Nueva York.

A la expectativa porque el régimen sigue

Nelson Naveda es otro de los miembros de la directiva de la Avacs y expresa que la caída de Maduro no supone el derrocamiento de la dictadura. "La tarea de acabar con el chavismo no está cumplida al 100%.

Han sacado a Maduro, perfecto, es un adelanto y se ha demostrado la ineficacia del Estado para defender la soberanía de las instalaciones militares, porque hacia ellas y no hacia la población civil fue el ataque. Pero [el vicepresidente segundo] Diosdado Cabello está en la calle y con armas. Esto no está resuelto", incide.

Miedo a celebrar

"En Venezuela mi familia no puede salir a celebrar todavía porque los pueden detener, el régimen todavía está", agrega Nelson, quien en los últimos años ha estado al frente de manifestaciones como la organizada cuando el gobierno venezolano nunca publicó los datos de las elecciones presidenciales en las que la oposición afirmó haber ganado, aportando miles de actas oficiales que así lo constataban.

A fecha de 2022, último dato disponible del INE, eran más de 2.000 venezolanos censados en la provincia de Castellón, pero se estima que el número es mayor, por el paso de los años y también por centenares de personas que se encuentran aún en situación irregular y que no figuran en la estadística.

"He colgado la bandera en mi balcón"

"Yo hoy he colgado mi bandera de Venezuela en mi balcón, otros improvisadamente han salido también con su bandera a la calle", celebra Nelson, quien durante la tarde se ha llevado también su tricolor a la montaña en Vall d'Alba, donde ha subido con su familia para pasar el día.

Preguntado por la cuestionada intervención militar, dice que lo han "intentado por muchas vías diplomáticas sin nada de eficacia, todas son irrespetadas por el régimen". "Esta era la opción que tenían para poder hacerlo", subraya.

Exiliada tras la desaparición de su marido

La venezolana Nadieska Infante llegó a Castellón hace seis años. Afirma que hace nueve años personas relacionadas con el chavismo hicieron desaparecer a su marido, Edgar Manuel Ramírez, que tenía 34 años entonces, por un asunto relacionado con una expropiación. "Se lo llevaron y nunca más ha aparecido. Todavía guardamos esperanza de que algún día pueda aparecer", cuenta Nadieska a este diario.

Uno de esos recovecos de esperanza está, para ella, en que una caída del actual régimen arroje claridad sobre el paradero de su marido. "La emoción de hoy es impresionante, esta mañana a las 8 tenía el teléfono reventado de mensajes, no me lo podía creer. El pecho me va a reventar de río y lloro. Estoy 100% segura de que esto ya acaba, lo de hoy ha sido lo que hemos estado esperando tantos años", asegura, y preguntada por el futuro del chavismo y su control sobre el ejército, cree que hoy "se quebró todo".

Nuevas vidas en Castellón

Después de una primera migración a Perú, Nadieska puso rumbo a España, concretamente al Grau. "En Castellón soy feliz, conseguí traer a mis hijas en un proceso muy duro", cuenta. Ahora, esas hijas, María Isabela y María Antonela, han podido crecer con estabilidad en España y tienen 18 y 12 años. No es el Caribe, pero a orillas del Mediterráneo han podido "volver a nacer" y Nadieska, quien ahora tiene 42 años, emprendió con una empresa de limpieza en la que ya emplea a 16 personas.

Ella todavía tiene familia en Venezuela, en el estado de Barinas. "Toda mi familia está bien", dice, consultada por si los ataques de Estados Unidos a bases militares esta madrugada los pudieron haber afectado. "Mi padre es bombero, me dijo que tenía el día libre pero que a las 2.00 recibió una alerta en la que lo llamaban al cuartel. Me ha dicho que los tienen acuartelados, pero que está todo controlado y que no le escriba mucho", explica Nadieska.

Su hermano también está "encerrado en casa esperando ver qué va a pasar". "La gente guarda mucho la calma porque es difícil expresarse", incide. Esta mujer espera que la situación se resuelva por fin para "poder volver a visitarlos después de nueve años".