Más de 1.400 compañías importadoras contactadas con empresarios valencianos con Ivace+i Internacional

Ivace+i Internacional ha facilitado durante 2025 contactos comerciales entre empresas valencianas y 1.400 compañias internacionales que han visitado la Comunitat Valenciana para conocer la oferta de diferentes sectores industriales y productivos.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha explicado que las misiones de invitados internacionales organizadas por Ivace+i Internacional permiten a las empresas valencianas realizar interesantes contactos comerciales sin salir de la Comunitat Valenciana.

Reuniones directas y alto potencial

La invitación de empresas importadoras y prescriptores internacionales “permite a las empresas valencianas mantener reuniones directas con agentes de compra previamente seleccionados, con un interés real en el producto y el sector; se trata de acercar oportunidades a las empresas con un alto potencial de conversión”, ha indicado Cano.

Durante el año 2025, Ivace +i Internacional ha desarrollado un total de 25 misiones inversas integradas por cerca de 1.400 compradores internacionales.

Acceso global con inversión reducida

“Con una inversión muy reducida, las empresas acceden a mercados internacionales y a compradores de todo el mundo sin salir de la Comunitat Valenciana”, ha explicado Cano.

En este periodo, destacan las acciones organizadas con motivo de los certámenes feriales internacionales celebrados en la Comunitat. Concretamente, Ivace+i Internacional ha organizado misiones de invitados a Cevisama, Baby Kid Fimi, Día Mágico, , el Salón del Cómic, Futurmoda, APA Expo by R+T, Fimi Summer o el congreso Ftalks Food Summit.

A estos certámenes se han sumado Hábitat y TextilHogar, con un total de 250 invitados, así como Iberflora, Hygienalia o Futurmoda.

Tractor de ventas y marca

Por su parte, la directora general de Emprendimiento e Internacionalización, Mónica Payá ha explicado, que estas acciones “nos permiten apoyar la internacionalización de los distintos certámenes internacionales que se celebran en nuestro territorio y fomentar su papel como tractor de ventas y de imagen de marca. .

Asimismo, se han organizado misiones inversas directas, integradas por compradores, distribuidores o prescriptores interesados en conocer un sector específico, como la celebrada para el sector azulejero procedente de Reino Unido o las organizadas con sectores culturales como el editorial, el sector audiovisual o la danza.

En el último cuatrimestre del año se han celebrado misiones inversas para los sectores juguete, audiovisual y sector químico, entre otros.

Contactos en múltiples mercados

“En una sola acción conseguimos generar contactos interesantes en varios mercados y áreas geográficas, todo ello sin salir de la Comunitat Valenciana”, ha explicado Mónica Payá.

Si quieres, puedo ajustar los ladillos a un tono más económico o más institucional, o igualarlos exactamente a los de otros textos para mantener coherencia editorial.