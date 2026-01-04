Aemet rebaja la alerta por la borrasca Francis en Castellón: de naranja a amarilla

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) actualiza constantemente sus modelos, rebajando o aumentando la intensidad con la que prevé que un fenómeno meteorológico golpee un determinado territorio. Es lo que ha sucedido esta mañana en lo referente a Castellón y al paso de la borrasca Francis.

Así, hace dos días estableció la alerta naranja en el interior sur de la provincia por nevadas, por grosores que podían alcanzar los cinco centímetros. Sin embargo, en su actualización de hoy ha disminuido el nivel de amenaza y ha establecido la alerta amarilla para dicha zona.

Lo mismo ha sucedido con la alerta amarilla que afectaba al interior norte, que ha sido desactivada.

Esto no quiere decir que no vaya a nevar en dichas zonas. De hecho, Aemet ha adelantado el momento exacto en el que, según sus previsones, empezarán a caer los primeros copos en la provincia.