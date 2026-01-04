Lotería: Castellón prueba suerte con el sorteo del Niño tras pasar de largo la fortuna del Gordo

Castellón se encomienda al sorteo del Niño tras pasar de largo la fortuna del Gordo. Así, las administraciones de la provincia registran colas de castellonenses ávidos de encontrar un décimo para el tradicional sorteo del día de Reyes.

Gran afluencia

¿Cómo van las ventas? «Bien, estamos a tope», explican desde El Lotero de las Gafas, en la céntrica calle Ruíz Zorrilla de Castelló», que se muestran «convencidos de que daremos algo» el día 6.

La suerte fue esquiva en el tradicional sorteo de Navidad, por lo que muchos se han animado a probar de cara a la jornada de Reyes. «Hay una cola que no se acaba nunca», explican desde la oficina de la Avenida del Rey don Jaime nº 6 de la capital.

Colas en la administración nº 1 de Castelló en la calle Ruiz Zorrilla. / KMY ROS

Intenso ritmo durante el puente

El ritmo de ventas se ha intensificado a partir del día 22 y conforme se aproximaba la fecha del sorteo, indican desde la lotería La Campana, ubicada en el centro comercial Carrefour. «Nosotros no cerramos al mediodía», remarcan, aseverando que mucha gente reinvierte parte del premio obtenido en Navidad. «Si les ha tocado 100 o 200 euros, destina algo a jugar o en regalar», agregan.

«Estamos a tope, es una locura, tenemos unas colas tremendas», remachan desde La Bona Sort, en Vila-real. «Llevamos más de 40 años y la gente siempre ha confiado en el Niño», manifiestan desde estas dependencias.

"Estamos a tope, es una locura, tenemos unas colas tremendas"

A las ventas de clientes de siempre, se suman, dadas las fechas festivas, personas que aprovechan sus vacaciones para adquirir décimos. «Además, cada vez hacemos más envíos», resaltaban desde esta céntrica oficina.

¿Cuáles son los números más buscados?

Los números más buscados coinciden con los impares, como el 5, el 7 o el 13 informan desde El Lotero de las Gafas o el de la Avenida del Rey nº 6, así como también «el 15, el 69 o el año entrante, el 26», dicen desde La Campana. Asimismo, en la Bona Sort de Vila-real explican que el nº de San Pascual, el 17, se sitúa entre las preferencias

Interior de la administración nº 1 de Castelló este sábado. / KMY ROS

Menos participaciones

A diferencia del Gordo, en este se hacen menos participaciones, aunque los boletos de las asociaciones que sí los venden tienen muy buena acogida.

El segundo sorteo tras el Gordo

La previsión apunta a que el desembolso por persona en Castellón será de unos 20 euros (un 4,18% más que en 2025), frente a los 80,95 euros que se destinaron al Gordo. La consignación para la provincia asciende a 12.421.000 euros (62.105 billetes).

El primer premio está dotado con 2 millones de euros a la serie (200.000 euros al décimo), el segundo con 750.000 (75.000 al boleto) y el tercero con 250.000 € (25.000 € al décimo).

Las últimas veces que ha caído en Castellón

En Castelló el primer premio ha caído en 2008, en 2016 y en 2024. En concreto, en 2008 recayó en el 87.657, vendido en la administración nº 3 de Castelló; en 2016 la fortuna fue para el 22.654, repartido en la Vall d'Uixó y hace dos años recayó en el 94974, distribuido en Castelló y Vinaròs.