La Diputación programa más de 500 actuaciones en Castellón durante 2025

La Diputación Provincial de Castellón acerca la cultura a todos los rincones de la provincia con más de 500 actuaciones en el conjunto del territorio durante 2025, lo que supone un incremento del 25% respecto al año anterior.

En el arranque del nuevo año, desde la institución provincial destacan el alcance y la diversidad de una programación que ha llegado a todos los rincones de Castellón. Diputació a Escena, Nadales, parques infantiles, cine y la Trobada de Bandes son algunas de las iniciativas que se han programado durante el 2025 para convertir la provincia “en un gran escenario cultural”, ha señalado la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina.

La dirigente provincial ha puesto en valor el compromiso del Gobierno Provincial por “poner la cultura al alcance de todos”, destacando que la programación desarrollada a lo largo de 2025 ha promocionado la cultura en todos sus ámbitos y en la totalidad de los municipios de la provincia, garantizando así una oferta cultural variada y accesible para toda la ciudadanía.

En este sentido, la presidenta de la Diputación de Castellón ha resaltado que “la cultura es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestros pueblos y nuestro deseo es que todos tengan la oportunidad de disfrutar de una oferta de calidad”. Por ello, con el fin de favorecer el progreso cultural de todo el territorio, desde el área de Cultura han llevado actuaciones culturales a los 135 municipios.

“Queremos que cada uno de nuestros pueblos y vecinos se sientan partícipes de la vida cultural, disfrutando de oportunidades que enriquezcan su día a día. Y, gracias a esta completa programación, cada uno de nuestros 135 pueblos ha podido disfrutar de actividades culturales de calidad, fomentando, además, la participación de todos los castellonenses”, ha resaltado la máxima representante de la institución.

En cuanto a las más de 500 actuaciones culturales que han sido patrocinadas por la Diputación en estos 12 meses, hay que resaltar que los 135 municipios de la provincia han disfrutado de entre una y cuatro actuaciones culturales financiadas por la institución provincial. Dentro de este listado se puede destacar la realización de espectáculos culturales, realizados por profesionales como teatro, danza, música, circo y talleres, en los 135 municipios de la provincia. Todos ellos se han llevado a cabo en colaboración con sus ayuntamientos a través de Diputació a Escena; la Trobada de Bandes, las subvenciones a ayuntamientos de la provincia con población inferior a 300 habitantes para la prestación del servicio de cine de verano, así como las ayudas dirigidas a ayuntamientos de la provincia con población inferior a 5.000 habitantes para la prestación del servicio de parque infantil.

En el listado se incluye, además, el Dolç Festival, el ciclo Cúpules Blaves con el que se ha acercado la música barroca a ocho municipios, Cortometrando, el Festival de Corales, espectáculos pirotécnicos, festival de corales, Letras del Mediterráneo, exposiciones, Cafenet Working, Premio Narrativa Josep Pascual Tirado y Talent Creatiu, entre otras actuaciones.

Además de las actividades patrocinadas, la institución provincial ha concedido 651 subvenciones en materia cultural para apoyar a asociaciones y entidades privadas durante el 2025.

Viu el Nadal amb la Diputació

A todas estas actividades que han acercado la cultura a cada rincón de Castellón, la Diputación Provincial ha organizado, para cerrar el 2025 y dar inicio al 2026, una completa programación navideña para disfrutar y vivir la Navidad en Castellón. Así, bajo el lema Viu el Nadal amb la Diputació, el área de Cultura ha vuelto a organizar el ciclo de conciertos corales ‘Nadals a la província de Castelló’.

“Este ciclo de conciertos comenzó el 23 de diciembre y propone un recorrido navideño a través de villancicos tradicionales que han acompañado nuestras Navidades durante generaciones”, ha explicado el diputado de Cultura, Alejandro Clausell, quien ha ensalzado el éxito de estos conciertos, a cargo del coro mixto ‘Música Viva’, asegurando que “sus voces han sorprendido al público”. Asimismo, ha puesto en valor la excelente acogida del público a este ciclo de conciertos, que finaliza hoy con una última actuación, a las 18.30 horas, en la Iglesia de Sant Llorenç de Càlig.

Además de ‘Nadals a la província de Castelló’, la institución provincial ha sorprendido esta Navidad a vecinos y visitantes con un Belén monumental e interactivo que podrá visitarse en la Plaza de las Aulas hasta el día 6 de enero. El nacimiento se ha consolidado como una de las principales atracciones de la capital, recibiendo un notable éxito de público. Con una media diaria de 3.300 interacciones, el evento ha logrado cautivar a miles de personas que disfrutan de su propuesta única y participativa. Este volumen de visitas demuestra el creciente interés por experiencias navideñas innovadoras, que permiten a los asistentes involucrarse activamente en el recorrido.

Recordar que, además de la música navideña y del Belén Monumental, el Espai Cultural Obert ECO Les Aules ofrece la exposición que conmemora el 25º aniversario de la Fundación pintor Joan Simó, la cual lleva por título ‘Luz que alumbre el trazo’ y presenta una selección de dibujos creados por el artista entre finales de los años 80 y principios de los 90.

El diputado de Cultura ha invitado a los vecinos y visitantes de Castellón a visitar la muestra y descubrir el arte de Joan Simó. La exposición podrá visitarse hasta el 24 de enero de 2026 y estará abierta al público de lunes a sábado de 10.00 a 14.00 horas, en horario de mañana, y de 17.00 a 21.00 horas, en horario de tarde. Domingos y festivos cerrados.