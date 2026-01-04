La directora de la Càtedra AVANT contra la despoblación de Castellón: «La conectividad y la vivienda son condiciones básicas para fijar población»

Luisa Alamá, doctora en Economía y profesora titular de la Universitat Jaume I, es la directora del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL, UJI) y coordinadora de la cátedra AVANT de las cinco universidades públicas valencianas. Según explica, los estudios muestran datos esperanzadores en la evolución de la despoblación del interior, pero la reversión no siempre es realista en todos los municipios.

--Recientemente un estudio del instituto valenciano de estadística ha reflejado que las comarcas del interior acusan más que los de la costa el crecimiento vegetativo negativo, ¿a qué es debido?

--Recientemente, desde el Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local y la Càtedra AVANT-UJI hemos realizado un estudio sobre la evolución reciente de las dinámicas de población en los municipios de la provincia de Castellón. El trabajo, elaborado por el profesor Serafí Bernat, analiza de manera conjunta los principales componentes del cambio demográfico. En este contexto, los resultados muestran que el crecimiento vegetativo (diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones) es especialmente negativo en los municipios de menor tamaño, donde la ausencia de nacimientos durante varios años consecutivos y la elevada proporción de población envejecida hacen que cualquier defunción tenga un impacto muy significativo en las estadísticas.

Por ello, aunque las cifras absolutas sean reducidas, el efecto sobre la evolución demográfica es muy significativo, lo que ayuda a entender por qué las comarcas del interior acusan con mayor fuerza el crecimiento vegetativo negativo.

El envejecimiento de la población, uno de los problemas / Mediterráneo

--¿Se ha notado alguna mejoría en la última década en cuanto a los indicadores de despoblación de la provincia de Castellón?

--Segun el mencionado trabajo, hemos constatado que, en la última década se observan algunos signos claros de mejora, especialmente en los municipios en riesgo de despoblación, aunque con importantes matices. El cambio más relevante se ha producido en el comportamiento del saldo migratorio.

Entre 2017 y 2023, el saldo migratorio del conjunto de los municipios de la provincia de Castellón ha sido positivo, con más de 12.400 personas. En este periodo, un número significativo de municipios ha registrado más altas que bajas padronales, lo que indica que los flujos migratorios no solo no están agravando la despoblación, sino que se han convertido en el principal factor de estabilización de la población.

Esta mejora es especialmente visible en los municipios más pequeños y en aquellos catalogados como en riesgo de despoblación, que son los que han experimentado mayores ganancias relativas gracias a la migración. De hecho, tras años de pérdida continuada de habitantes, a partir de 2020 se inicia una fase de recuperación del número de residentes en estos municipios. Además, estos flujos migratorios están teniendo un efecto positivo sobre la estructura por edades. Aunque el envejecimiento sigue siendo muy acusado y el número de niños continúa siendo reducido, la llegada de población joven adulta ha permitido frenar, e incluso revertir parcialmente, una tendencia histórica de envejecimiento. En los municipios en riesgo de despoblación, el peso de las personas de entre 20 y 34 años se acerca hoy al de los entornos urbanos, algo impensable hace apenas dos décadas. Por lo tanto, no podemos hablar de una reversión completa del proceso de despoblación, pero sí de un cambio de tendencia significativo: de territorios emisores de población se ha pasado a municipios con capacidad de atracción. La migración se ha consolidado como el único factor que, a corto y medio plazo, permite estabilizar e incluso aumentar la población en los municipios más vulnerables del interior de Castellón.

--El cierre de negocios es una cuestión que preocupa en muchas localidades en riesgo de despoblación, por ejemplo, panaderías, bares o comercios... ¿cómo se puede revertir esta situación?

--El cierre de pequeños negocios en municipios en riesgo de despoblación está muy ligado a la falta de relevo generacional. En muchos casos, no es un problema de viabilidad, sino de ausencia de personas que continúen la actividad. Cuando ese relevo no existe dentro del propio municipio, es fundamental activar mecanismos que faciliten el encuentro entre quienes quieren traspasar un negocio y personas dispuestas a emprender en estos pueblos. Esto implica identificar locales, actividades viables y condiciones de traspaso, y poner esa información al alcance de posibles emprendedores. En los últimos años se han impulsado algunas iniciativas en esta línea, especialmente a través de proyectos experimentales de desarrollo territorial, donde se ha trabajado en el acompañamiento a nuevos emprendedores. En este sentido, revertir esta situación requiere combinar relevo generacional, apoyo al emprendimiento y políticas activas que faciliten la llegada de nuevos residentes y emprendedores, entendiendo que mantener un bar, una panadería o un comercio es también una forma de luchar contra la despoblación.

--¿Cómo puede contribuir la Universitat Jaume I y, en particular, la cátedra AVANT a combatir la despoblación?

--La Universitat Jaume I puede contribuir a combatir la despoblación aportando conocimiento riguroso y útil para las políticas públicas. Desde la Cátedra AVANT, en particular, colaboramos estrechamente con la Generalitat valenciana, a través de la Dirección General de Administración Local, asesorando y analizando este fenómeno mediante metodologías de carácter científico. Nuestro trabajo se centra en entender las causas del problema y en aprender de las experiencias desarrolladas en otras regiones europeas que afrontan retos similares. En este sentido, hemos ampliado el enfoque tradicional de la despoblación hacia el concepto de municipios “rezagados” o left behind places, ya que la pérdida de población es solo una de las posibles manifestaciones de un proceso más amplio, cuyas causas pueden variar de un territorio a otro. Identificar estas diferencias es clave para diseñar políticas económicas y territoriales más eficaces.

Además, la Cátedra AVANT desarrolla una intensa labor de divulgación, organizando jornadas, seminarios y actividades abiertas que permiten trasladar este conocimiento a la sociedad y generar debate público. A ello se añade el trabajo con el alumnado, con el objetivo de concienciar sobre este reto y formar a futuros profesionales capaces de crear las condiciones necesarias para que quienes quieren vivir y trabajar en estos municipios puedan realmente quedarse.

Tasa de crecimiento vegetativo / IVE

--¿Cómo podrían los municipios del interior atraer a la población migrante?

--Aunque a menudo se señala la falta de actividad económica como el principal problema, desde nuestro trabajo hemos constatado que en muchos municipios del interior existen ofertas de empleo que no se llegan a cubrir. El principal obstáculo hoy es la vivienda, a pesar de que exista un número significativo de viviendas vacías que no están disponibles o no reúnen condiciones adecuadas.

Junto a la vivienda, la transmisión de locales y pequeños negocios es también un elemento clave. Facilitar el traspaso de bares, comercios o servicios a personas migrantes que quieren emprender se ha demostrado una vía eficaz para generar empleo, mantener servicios básicos y favorecer el arraigo. Existen ya ejemplos de éxito que muestran que, con acompañamiento, formación y apoyo institucional, estos procesos funcionan.

Tasa de natalidad / IVE

--¿Son las deficientes infraestructuras de comunicación, como carreteras o internet, la causa de la despoblación?

--Sí, cuando las infraestructuras de comunicación son deficientes, especialmente en términos de conectividad digital, actúan claramente como un factor que favorece la despoblación. De hecho, en un trabajo reciente que hemos realizado y publicado en una revista científica de alto impacto, hemos analizado los principales factores que explican la despoblación y los resultados muestran que la conectividad es una variable clave: a peor conectividad, menor crecimiento de la población.

Esto no significa que las infraestructuras sean la única causa, pero sí que tienen un efecto directo sobre la capacidad de los municipios para retener y atraer población. Una mala conexión a internet o unas comunicaciones deficientes limitan el empleo, el emprendimiento, el teletrabajo y el acceso a servicios básicos. Por tanto, mejorar las infraestructuras de transporte y, sobre todo, la conectividad digital debe ser una prioridad.

--¿Qué recetaría a los municipios del interior para revertir la despoblación?

--No existe una receta única para revertir la despoblación, porque las realidades de los municipios del interior son muy diversas. La evidencia muestra, no obstante, que hay algunos elementos clave sobre los que es imprescindible actuar. La conectividad, tanto digital como viaria, y el acceso a la vivienda son condiciones básicas para atraer y fijar población. Aunque exista empleo, sin buena conexión y sin vivienda disponible en condiciones adecuadas, el asentamiento no es viable.

Además, una de nuestras principales líneas de investigación, publicada en revistas científicas de alto impacto y aplicada a la Comunitat Valenciana, a municipios de Portugal, Extremadura y actualmente al conjunto de España, demuestra que los municipios intermedios dinámicos favorecen la residencia en los municipios rurales cercanos. Cuando estos núcleos generan empleo y servicios, permiten combinar vida rural y acceso a oportunidades. Por lo tanto, es necesario un enfoque territorial integrado que refuerce la relación entre municipios rurales y municipios intermedios.

--¿Se podrá revertir algún día?

--Revertir completamente la despoblación es un objetivo muy ambicioso y no siempre realista en todos los municipios. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que, al menos en los municipios de la provincia de Castellón, en los últimos años se observa una clara desaceleración de la tendencia a la pérdida de población. Este freno se explica, sobre todo, por el cambio en los saldos migratorios, que han pasado a ser positivos y están permitiendo estabilizar el número de habitantes en muchos municipios. No hablamos todavía de una recuperación generalizada, pero sí de un cambio de tendencia relevante.

--¿Cree que podrían llegar a desaparecer municipios de Castellón por el envejecimiento?

--El envejecimiento supone un riesgo real para muchos municipios pequeños, pero hablar de desaparición debe hacerse con cautela. El principal peligro no es tanto la desaparición administrativa como la pérdida de población hasta niveles que dificultan mantener servicios y vida comunitaria. En cualquier caso, en la provincia de Castellón se observa en los últimos años una desaceleración de la pérdida de población, en buena medida gracias a los flujos migratorios, lo que reduce el riesgo de escenarios extremos. Eso sí, los municipios en riesgo de despoblación no forman un conjunto homogéneo. Sus situaciones son muy distintas, por lo que las políticas deben adaptarse a cada realidad concreta, combinando el análisis de datos con el conocimiento directo de lo que ocurre en cada municipio.

--La elevada edad media de los residentes de algunas localidades ¿haría necesario adaptar los servicios a estas necesidades y cómo podría hacerse?

--La elevada edad media de la población hace imprescindible adaptar los servicios, especialmente en los municipios pequeños. No se trata solo de aumentar recursos, sino de reorganizarlos para responder mejor a las necesidades reales de una población envejecida. Esto implica reforzar los servicios sociosanitarios, la atención domiciliaria y la movilidad, garantizando el acceso a servicios básicos sin necesidad de grandes desplazamientos. En este punto, vuelve a ser clave una buena articulación interterritorial: comarcas bien vertebradas, con un transporte público eficaz y conexiones fluidas con los municipios intermedios, permiten ofrecer mejores servicios y reducir el aislamiento de las personas mayores.

--¿Sigue en la agenda política la problemática de la despoblación o se ha bajado la guardia?

--La despoblación sigue siendo una cuestión presente en la agenda pública. Un buen indicador de que se mantiene la sensibilidad institucional en esta cuestión es la continuidad de la Cátedra AVANT y del trabajo conjunto de las cinco universidades públicas valencianas con la Generalitat Valenciana, a través de la Dirección General de Administración Local.