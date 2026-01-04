¿Cuándo empezará a nevar en Castellón? Aemet pronostica el momento exacto

La borrasca Francis teñirá de nieve el interior de Castellón. Esto es lo que vienen anunciando las previsiones meteorológicas durante las jornadas precedentes, hasta el punto de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por nevadas que pueden alcanzar los cinco centímetros de espesor.

La pregunta que se hacen muchos castellonenses, aunque solo sea por estar prevenidos -Emergències de la Generalitat ha emitido un listado de recomendaciones-, es cuándo dará inicio este episodio.

Comienzo de las nevadas

Desde Aemet han publicado en redes sociales sus estimaciones: "El lunes será un día de nieve en el interior. El domingo por la noche ya comenzará a nevar en el norte de Castellón. La incertidumbre del espesor de la nevada y de la cota deriva de la interacción de la masa ártica del lunes y la húmeda y templada de los días previos".

Además del interior sur, donde el lunes estará activa la alerta naranja, en el interior norte también hay riesgo de nevadas y habrá en ese mismo periodo alerta amarilla.

Domingo de lluvia

Al margen de la llegada de este episodio meteorológico, el domingo va a ser una jornada lluviosa en toda la provincia.

Con datos actualizados a las 9.00 horas, los datos de las torres de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) indican que el municipio donde más ha llovido desde las 0.00 horas ha sido Orpesa, con 10 litros por metro cuadrado, seguido por Benafigos (8,6) y Peñíscola (7,6).

Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en Castellón: