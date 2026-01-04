Futbolín de Playmobil, Casa de Gabby y dj Rainbow: el top 3 de juguetes para Reyes en Castellón

Los Reyes Magos han hecho recuento de las cartas que les han llegado estos días desde Castellón, a través de sus Mensajeros Reales, y el veredicto es claro. El top 3 de los juguetes más deseados por los pequeños y pequeñas de la provincia para recibir el próximo 6 de enero del 2026 son el futbolín de Playmobil, la Casa de Muñecas de Gabby y el furby dj Rainbow.

Un podio que, según detalla la CEO de Todojuguete, Mari Carmen Miralles, que ha recibido cientos de encargos de sus Majestades de Oriente, lo comparten con otros muy buscados por las familias castellonenses, «pues son muchas las referencias que se solicitan». Así, se añadiría a lo más alto de la lista el camión de bomberos rescate de Paw Patron y el Rescue Patroller, el Bitzee de Disney, Stitch interactivo, fingerlings ardilla voladora, la Nancy Fashion Kuromi, Barbie y su clínica veterinaria, el juego de Jumanji y el de Cranium, o el karaoke Neón World.

Características de las estrellas

Furby dj Rainbow. / Mediterráneo

¿Cómo son esos juguetes de moda en Castellón que traerán -o no- los Reyes Magos? Uno de ellos, el furby dj Rainbow, es un juguete interactivo que canta, baila, cuenta chistes y tiene juegos con luces y sonidos, activados por comandos de voz como ¡A bailar!, ¡Copia! o ¡Adivina mi futuro!. Este muñeco responde a caricias y tiene modos para relajarse, hacer yoga o mezclar música, ofreciendo miles de combinaciones de juego. La edad recomendada es a partir de 6 años y no usa pantallas ni conexión a internet.

Casa de muñecas de Gabby. / Mediterráneo

La casa de muñecas de Gabby (Gabby’s Dollhouse) se tematiza en una popular serie animada infantil de Netflix (ahora, también con película) sobre una niña mágica llamada Gabby que vive aventuras en una casa de muñecas llena de gatos parlantes y sorpresas. Tiene desde un gato-ascensor a elementos interactivos para recrear el mundo de ficción. Fomenta la creatividad, la orientación espacial y el desarrollo sensorial a través de sus personajes.

Futbolín de Playmobil. / Mediterráneo

El campo de fútbol Sports Action de Playmobil es otras de las tendencias en esta campaña 2025-2026. Se trata de un juego de rol creativo que fomenta la imaginación, estimula la concentración, mejora la destreza y el razonamiento espacial en el ámbito del deporte. Consta de 63 piezas, mide 117 cm de largo, 66 cm de ancho y 9 cm de alto; y se aconseja a partir de los 5 años. Sus creadores destacan que garantiza horas de diversión desde el montaje y la puesta en escena hasta la celebración del partido y la fiesta posterior. Los jugadores disponen de la función de patada, que se acciona mediante una especie de gatillo. Los porteros se pueden desplazar a derecha e izquierda mediante una barra guía; y hay tres balones, para no tener que salir corriendo cada vez que alguien mande uno a la grada. El jugador o jugadora puede personalizar el campo con etiquetas para que se parezca a tu estadio favorito, elegir dorsal y nombre, incluido el propio, para su camiseta.

El desembolso que genera hacer estos sueños infantiles realidad «depende de lo que pida y del presupuesto de los padres. Cada juguete es una ilusión y cada año es diferente, aunque esperamos que sea un gasto medio similar a la del 2024». Según una encuesta de Asescon, se destinarían unos 222 euros por consumidor.

A la caza de...¡que se agotan!

¿Existe algún juguete en Castellón muy difícil de encontrar o del que ya queden pocas unidades en tienda, o directamente agotado? Entre los más difíciles de este año, desde Todojuguete apuntan a: la casa de muñecas de Gabby -cuya película Casa Gabbys dollhouse, el juego Silencio Extremo de Bizak, el de la Ruleta de la Suerte, la tableta educativa de Stitch, Pocoyó dulces sueños, el frigorifico de Mini Brands, el lagarto trepador de paredes de Hexbots, la taquilla secreta de Kidi Lockler, los prismáticos multimedia de Vtech, la muñeca Bratz de Lola Índigo y Eddie el robot educativo.

Tendencias en licencias

Lilo y Stitch / Mediterráneo

Para esta temporada un regalo que no falla si quieres acertar con los pequeños de la casa es «todo lo relacionado con los personajes de Stitch, Bluey, Paw Patrol y Pokemon», detalla Miralles, quien añade: «Estos serían principalmente en cuanto a licencias, los más destacados, en todo su abanico de juguetes…Desde juegos educativos a puzzles, figuras parlantes, coches radio control o patinetes» con ellos como protagonistas.

Otra tendencia que se observa en Castellón a la hora de recibir un regalo extra es «toda la gama de Educa Magnéticos, juegos de construcción formados por piezas magnéticas de colores de diferentes formas y tamaños que permiten creaciones tanto en 2D como en 3D». Y cómo no, «también son tendencia los juegos y materiales didácticos y científicos que permiten adquirir y desarrollar estrategias y habilidades como la resolución de problemas, así como la adquisición de nuevos conceptos e ideas que ayudan a la comprensión de fenómenos y nociones de manera atractiva y divertida».

Aconsejable...según la edad

Un quebradero de cabeza a la hora de decidirse por uno u otro juguete es la edad recomendada. «Siempre hay que elegir según la edad, pero también pesan los gustos y las habilidades de cada niño o niña…Hay mucho surtido para poder seleccionar. Pero por supuesto también en nuestras tiendas podemos aconsejar. Nuestro personal es conocedor de las distintas familias de juguetes y juegos; y dentro de cada colección hay muchas opciones, desde los clásicos tradicionales a las novedades del momento», manifiesta la CEO de la compañía juguetera, con tienda on line pero también sedes físicas en Castelló, Vila-real, la Vall d’Uixó y Benicarló en la provincia de Castellón; además de otras en Cuenca, Burjassot, La Eliana, Xirivella y Puerto de Sagunto. «Es muy importante elegir siempre algo adecuado para que los niños se diviertan y aprendan ejercitando la atención y las habilidades», añade Miralles.

Todojuguete, lista con mil ideas de regalo. / KMY Ros

El gasto medio por consumidor en juguetes en la provincia se sitúa este año en 222 €

Existe además una gama que abarca periodos grandes de edad, «como los juegos de sociedad y entretenimiento, que son muy solicitados. Al mismo tiempo, también Lego, en sus diferentes versiones, tanto infantil como para adultos, pues es un juego de construcción que encaja para todas las edades. Y como no también Playmobil, con una gran diversidad de escenarios con muñecos para poder crear historias, de modo que es siempre es un clásico y cada año aparecen nuevas referencias».

Juegos de mesa en familia

Compartir momentos con amigos y familia es uno de los beneficios del juego. Recuerdos que se quedan grabados en la memoria y que hablan de lo verdaderamente importante. En estos tienen que ver mucho los juegos de mesa. Los más demandados, según cuentan desde Todojuguete, en esta campaña del 2025 son: en la categoría de los infantiles, Lince, Magia, Salta Pirata, Gastón Cabezón, Antón Zampón, Boli Loco, No despiertes a papá, cocodrilo sacamuelas, Quién es quién, la cucaracha o Laberinto.

Y para jugar más en familia, varias edades o adultos, destacan por su alta demanda este año «Verdad o mentira, Camino, Intelect, Triominos, Tapple, Giro y desafío, Cluedo, Scrabble, Gestos, Risk, Cámara Escape, La máquina de la verdad, Party Co, Trivial Pursuit o Craniun, por citar algunos».

El colectivo adolescente

Robótica lego / Robótica lego

Pero además, existe una franja de edad que ya se aproxima más al colectivo adolescente en los que todavía triunfa el sector del juguete. Pero en este apartado, los gustos cambian y las preferencias van, por ejemplo...¿hacia dónde? Miralles reseña que «los juegos de mesa son los que permiten mejor compartir tiempo y espacios de calidad con sus iguales y familia, favoreciendo la socialización».

Para esta franja de más edad, «también cabe destacar los juegos de construcción tipo Lego; o los juegos de ensamblaje, que favorecen y estimulan la organización y el logro de objetivos; así como toda la variedad de puzzles, de todo tipo en cuanto a dibujos y número de piezas». Un tercer eje para el público adolescentes son las maquetas y los juegos científicos, por los que también tienen más inquietud los más mayores. «Hoy en día existen diferentes tipos de construcción y distintos tipologías de piezas de ensamblaje: los de tipo Mecano, Pix Brix, puzzles 3D, puzzles circulares, magnéticos, rompecabezas, Perplexus, Minecraft y kits de construcción", indica.

«No podemos olvidar todo lo relacionado con el arte, como es el juego de Diamantiny (actividad de pintar por números para crear mosaicos en relieve), Decoden (que permite decorar todo con crema de colores), AcuagelZ (para crear figuras blanditas de diferentes colores en 3d), Acuabeads, kits de diseño de joyas, pizarras para diseñar, taller de cerámica, Kinetic sand para realizar figuras con arena, y un largo etcétera...

Con premio en este 2025

Y apurando las horas, si todavía no han tomado una decisión para escribir en la carta a los Reyes, puedes ver los mejores juguetes del 2025, según los premios de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes: