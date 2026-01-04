Una pareja emprendedora de Castellón revoluciona con su invento: un protector menstrual reutilizable para el agua

Una pareja de Castelló, él licenciado en Adem; y ella, médico de familia, han lanzado un invento revolucionario para «salvar la intimidad de las mujeres» a la hora de bañarse en la piscina o la playa con la menstruación. Una filosofía que da nombre al producto, Save Intim, cuya preventa en web de las primeras 100 unidades está prevista para la segunda quincena de enero y su lanzamiento oficial, el 28 de febrero, en el campeonato autonómico absoluto de infantil, en la piscina de Castelló.

Es muy fino. / Mediterráneo

Ya lo han probado nadadoras. / Mediterráneo

«Es un protector menstrual reutilizable para actividades acuáticas. Tiene la ventaja de que es muy fácil de usar, se pega directamente sobre el bañador y hemos diseñado tres modelos compatibles con todo tipo de bañador, incluido el tipo tanga. Desde fuera no se ve, no se nota, es extremadamente fino. Y se adapta a la moda de cada cliente, a cualquier bañador, no tienen que ir a bañadores menstruales con colores más oscuros o patrones anchos». Así lo explican Rubén García, de 48 años; y su mujer, Paula Ibáñez, de 46.

Una anécdota en la piscina del apartamento, el origen de todo

«Detectamos el rechazo que sienten algunas mujeres, sobre todo las que tienen la menstruación por primeras veces, a utilizar los productos actuales que hacen compatible el baño con la menstruación, que básicamente son los tampones y las copas menstruales. Un día nuestro hijo vino y nos dijo que una de sus mejores amigas del apartamento esa semana no iba a bajar a la piscina. No sabíamos si estaba enferma y hablando con sus padres nos explicaron que tenía la regla y no se quería poner tampones, por lo que prefería quedarse en casa. Nos surgió la idea de inventar algo. Si había solución para los bebés en la piscina con los pañales de agua, ¿cómo era posible que no hubiera un producto más idóneo para una niña de 12 años? Empezamos a investigar materiales hipoalergénicos con proveedores sanitarios hasta dar con el producto más idóneo. Y también nos asesoraron nadadoras profesionales y desde la empresa de bañadores Dolores Cortés para conocer las características», relatan sobre cómo surgió la idea.

A la empresa que han impulsado -con asesoramiento del programa del CEEI y Diputación Move Up- se han apuntado también Honey González, otra médico; y Pablo Albert, licenciado en Derecho y Master en Logística.

Un invento protegido como "modelo de utilidad"

Rubén y Paula, con el packaging. / Mediterráneo

El protector menstrual acuático lo han registrado como modelo de utilidad para protegerlo; y Enisa (del Ministerio) nos ha certificado como start-up por el componente innovador. Al ser reutilizable, «después de lavarlo y secarlo» frena los residuos y frena la cultura del usar y tirar, apuntan. La creación se vende con una bolsa par llevar en el neceser, no se hincha en el agua, el adhesivo es duradero, hay modelos según la cuantía de flujo y estimamos unos diez usos.

El pack de tres unidades cuesta 21 euros y el de cinco, unos 30. «Pensamos que una mujer que vaya a hacer natación un par de veces a la semana puede pasar todo el año. Es un producto pensado para facilitar la vida de las mujeres», afirma. Aunque su objetivo es salir al mercado provincial y autonómico, «no descartamos escalar al nacional, pero más adelante, y para ello sí necesitaremos rondas de inversiones».