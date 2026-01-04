Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSPV de Castelló destaca que el pla ‘Veo’ és “una victòria de les famílies treballadores”

Afirmen que podran beneficiar-se de fins a 100 euros en ajudes per a la compra d’ulleres i lens

Gafas en una óptica.

Gafas en una óptica.

Ramón Pérez

Castellón

El PSPV-PSOE de Castelló destaca que el pla ‘Veo’, impulsat pel Govern socialista d’Espanya, “és una victòria de les famílies treballadores”, que des d’este mes de desembre ja poden accedir a una ajuda de fins a 100 euros anuals per a ulleres i lents de contacte destinada a menors de 16 anys.

La vicesecretària general, Merche Galí, ha subratllat que “parlem d’una mesura molt útil i molt justa que, a la nostra província, beneficiarà prop de 9.300 xiquets i xiquetes i que tindrà un impacte positiu en les economies familiars, sobretot en les cases més modestes”.

Com es pot tramitar?

Galí ha detallat que la tramitació es pot fer de manera presencial en òptiques adherides, on s’aplica el descompte en el mateix moment de la compra, sempre amb una prescripció mèdica o optomètrica.

L’ajuda cobreix, fins al límit de 100 euros, tant ulleres graduades com lents de contacte, i també el líquid de manteniment per a un any. Tal com ha explicat, el pla és per persona i any, de manera que es pot demanar de nou una vegada han passat 365 dies, fins al 31 de desembre de 2026, i és compatible amb altres ajudes.

Vore bé, un dret

La vicesecretària socialista ha assenyalat que “entenem que vore bé no pot dependre de la butxaca” i ha recordat que el Ministeri de Sanitat adverteix que una part dels problemes de visió en menors no es corregeixen per motius econòmics i que això “acaba pesant en el rendiment escolar i en el dia a dia de moltes famílies”.

Per això, Galí ha reclamat a la Generalitat i als ajuntaments “que estiguen a l’altura i ajuden a difondre el pla, facilitant la informació als centres educatius i als serveis socials, perquè cap família es quede sense saber que té este dret”.

