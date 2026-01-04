La relación económica entre Castellón y Venezuela: la cuarta provincia que más exporta a este país

Las relaciones económicas entre Castellón y Venezuela pueden parecer pequeñas en montante económico, aunque hay detalles a tener en cuenta. En primer lugar, destaca que son 96 las empresas de la provincia que han exportado a este país en los primeros diez meses de 2025, según los datos aportados por el Instituto de Comercio Exterior Español (ICEX). De estas, 45 lo hacen de manera regular, a pesar de las dificultades económicas de Venezuela y toda la tensión política acumulada en los últimos años.

La facturación de estos envíos internacionales desde Castellón es poco significativa. En 2024 se vendió por valor de 13,11 millones de euros, aunque hasta el mes de octubre del pasado año (todavía tiene que hacerse balance de la recta final del ejercicio) ya se ha dado una mejora de esta cifra, al sumar 13,94 millones. El mejor año fue 2018, cuando se alcanzaron casi 24 millones de euros. Ocupa la posición número 69 de países a los que vende Castellón, si bien en años anteriores estaba todavía más atrás, sobre el puesto 80.

Peso relativo de las exportaciones

Estas cuantías quedan muy lejos de las que proporcionan a Castellón países como Francia o Estados Unidos (con 1.087 y 1.004 millones de euros, respectivamente, en 2024), aunque hasta el mes de octubre es la cuarta provincia que más exporta a Venezuela, tras Barcelona, A Coruña y Madrid.

En cuanto a los productos más vendidos, no hay sorpresas. Seis de cada diez euros exportados proceden de la venta de cerámica, seguida de lejos por los esmaltes (con el 12%) y el sector de maquinaria.

Las importaciones de Venezuela a Castellón son mucho más escasas. Apenas 20.700 euros de enero a octubre. Los materiales llegados a la provincia son arcillas o libros.

Lo que queda claro es que todavía se tienen que despejar muchos interrogantes para saber si el futuro del país caribeño tendrá un efecto sobre las relaciones comerciales desde Castellón. Tradicionalmente, los países de Latinoamérica apenas son compradores de las principales materias que se elaboran en la provincia.