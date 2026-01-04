El servicio ferroviario en Castellón se enfrenta a su año más decisivo

Las infraestructuras son una de las materias más sensibles a las que debe hacer frente cualquier gobierno, desde los ayuntamientos hasta la administración central. Implican inversiones elevadas, mantenimiento continuo y molestias para la ciudadanía cuando las obras están en marcha. De entre todas ellas, la red ferroviaria es la que más quejas acumula y, en el caso de Castellón, las actuaciones se extienden prácticamente por todo el territorio.

Si ya son habituales las incidencias y retrasos en el servicio de Cercanías entre la capital de la Plana y València, en 2026 se sumarán nuevas complicaciones derivadas de la ejecución del corredor mediterráneo. Las mejoras no empezarán a percibirse hasta bien entrado 2027, pero los próximos meses marcarán un punto de no retorno en la provincia.

Cercanías

Los usuarios de Cercanías llevan sufriendo desde hace más de una década las obras del tercer hilo del Corredor Mediterráneo. Una actuación concebida inicialmente como provisional, pero cuya complejidad técnica ha provocado que su desarrollo se haya cronificado. La anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez, afirmó que estaría en funcionamiento en 2025, aunque los plazos no se han cumplido.

El primer semestre de 2026 debería suponer la culminación de esta obra, una vez finalice el tramo pendiente en Sagunt, y se da por hecho que, a partir de ese momento, el servicio de Cercanías mejore.

Autobuses por el norte

El principal desafío llegará a finales de 2026, con el estrechamiento de vías en el tramo Castelló-Tarragona. El ministro Óscar Puente anunció en marzo que esta fase implicará el corte total de la circulación ferroviaria durante al menos cinco meses, entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

En una entrevista publicada en Mediterráneo, Puente afirmó que habrá «un plan de transporte alternativo que se dimensionará para que todo el mundo esté tranquilo», basado en la sustitución de trenes por autobuses. Reconoció la complejidad de la medida, pero subrayó que en esta obra «no queda más remedio que cortar, ya que compatibilizar los trabajos y la prestación del servicio es imposible».

Los usuarios de los trenes de media distancia en las estaciones del norte de Castellón ya han tenido un anticipo de esta situación, con cortes parciales de fin de semana en los últimos meses para adecuar las infraestructuras.

AVE regional

Uno de los efectos de todas las actuaciones del Corredor será la entrada en funcionamiento del denominado AVE regional, que enlazará las capitales de provincia de la Comunitat Valenciana y mejorará la conexión con Barcelona. Este proyecto se anunció inicialmente para 2026, aunque el propio Puente precisó en su visita de marzo que la fecha prevista se retrasa a 2027.

De forma paralela, los nuevos accesos ferroviarios a PortCastelló también deberían entrar en su recta final dentro de este mismo calendario de obras.

Por el Alto Palancia

No hay tramo ferroviario de Castellón que se libre de las obras. Desde el mes de febrero, el tramo Sagunt-Teruel-Zaragoza está interrumpido por las pobras de electrificación en parte de la vía y la adecuación de túneles. Algo que afecta al paso de la comarca del Alto Palancia. Se esperaba la recuperación de la normalidad para el pasado mes de noviembre, pero se han ampliado los plazos, fijando como objetivo que la reapertura llegue durante el primer cuatrimestre de 2026. La obra es vital para el corredor mediterráneo, ya que este tramo asumirá el tráfico de mercancías mientras dure el corte total del paso entre Castelló y Tarragona.