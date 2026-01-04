Los socialistas valencianos denuncian "caos" en la lucha contra el intrusismo turístico

Las viviendas turísticas ilegales continúan como uno de los problemas más acuciantes de los valencianos, incluidos los castellonenses. Juegan además un factor en el aumento de los precios de los alquileres, que crecen debido al mayor provecho que se le puede sacar a una vivienda por parte del propietario si la saca en alquiler temporal. Los socialistas de la Comunitat Valenciana han criticado este domingo con dureza al Consell porque consideran que existe inacción a este respecto ya desde la etapa de Carlos Mazón pero también ahora con el nuevo president Juanfran Pérez Llorca.

El PSPV-PSOE ha denunciado este domingo el caos del Consell en materia de viviendas turística y ha lamentado “la incompetencia total del Partido Popular en lucha contra el intrusismo turístico en la Comunitat Valenciana donde, dos años después de que llegarán a la Generalitat solo 6 ayuntamientos pueden sancionar a las viviendas turísticas ilegales”.

Así lo ha trasladado este domingo el portavoz de Turismo del Grupo Socialista en Les Corts, Mario Villar, quien ha lamentado que “la Generalitat reconozca en respuesta parlamentaria que no ha hecho nada por el turismo: es un Gobierno con una legislatura fake en turismo; sin rumbo, sin datos y sin conocimiento para ayudar a la ciudadanía”.

Convenio autonómico

En este sentido, el diputado ha afirmado que “el Consell del PP lejos de liderar el problema, lo han empeorado: ni controlan el intrusismo, ni ofrecen soluciones reales, ni los municipios creen en las políticas autonómica” y ha subrayado que “desde marzo de 2025 hasta fecha de hoy solo seis municipios han pedido tener competencias sancionadoras en materia de viviendas turísticas lo que demuestra el fracaso del convenio aprobado por la Generalitat”.

Con ello, ha detallado que los municipios que se han sumado a este convenio son València, Faura, Font d’en Carrós, Benidorm, Piles y Ayora.

Falta de recursos

Asimismo, Villar ha preguntado a Perez Llorca “cómo pretende que los ayuntamientos asuman más competencias turísticas sin que se les dote de recursos extra” y ha censurado que “sean los propios alcaldes los que no crean en las políticas autonómicas puesto que ciudades turísticas importantes no han activado nada”: “El mercado sigue descontrolado, pero al PP le importa bien poco el problema de la vivienda turística”.

Los datos de la Conselleria son claros, solo en 2025 se han seguido otorgando nuevas altas en viviendas turísticas en todos los municipios. 97 Alicante que tiene una moratoria, Benidorm que tiene problemas de vivienda ha dado de alta 354, 56 en Xàbia que es un municipio donde más ha subido el precio, y Valencia que había paralizado todo tiene 453 nuevas altas en todo el año.

Propuestas turísticas

Desde el PSPV-PSOE se insta al Consell a modificar la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad y el Decreto 10/2021, en su redacción actual, para eliminar la limitación temporal que impide considerar como viviendas turísticas los arrendamientos de más de 11 días, manteniendo los requisitos de registro, compatibilidad urbanística y calidad.

Además, los socialistas proponen crear una Dirección General de Lucha contra el Intrusismo Turístico, siguiendo el modelo de éxito implantado en Ibiza. “El mercado legal está asfixiado mientras proliferan los ilegales. Pérez Llorca aterrizó mal, dando privilegios a VOX y mirando hacia otro lado porque su prioridad no son los trabajadores ni los pequeños empresarios, sino quienes especulan con la vivienda. Tiene la oportunidad de cambiar la política turística fake”, ha concluido Villar.