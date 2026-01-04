¿Cómo son los emprendedores de Castellón?: crecen a un ritmo de cuatro al día en un año récord

El emprendedurismo lleva camino de batir récords en Castellón este año. En lo que va de este 2025 se han constituido 1.220 sociedades mercantiles -en solo diez meses, a un ritmo de cuatro al día-, frente a las 1.180 en el mismo periodo del año anterior, último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Es una cifra que ya ahora supera a toda la serie estadística al menos desde el 2008, para los meses analizados y a falta de ver cómo termina el ejercicio. Un buen síntoma de la sociedad castellonense, que decide dar un paso adelante para montar un negocio por cuenta propia, pese a las dificultades.

El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón (CEEI) es uno de los organismos que ofrece asesoramiento, acompañamiento, formación y mentorización a emprendedores, startups, pymes y autónomos a través de múltiples programas junto a entidades públicas y privadas de ámbito nacional, autonómico, provincial y local.

Move Up! es una de las iniciativas, financiada por la Diputación de Castellón, y en sus diez ediciones ya ha apoyado a 250 proyectos y brindado 60.000 euros en premios, en medio centenar de municipios. Las ideas que se ponen en marcha pertenecen a muy diversos sectores pero priman tecnología, hostelería, consultoría ambiental, movilidad sostenible, producción musical o agroecología.

Uno de los cursos en el CEEI Castellón. / Pau Bellido / CEEI

En cuanto a tendencias para este 2025-2026, la directora de Move Up! y técnica de CEEI Castellón, Mayca García, apunta que «se ha notado que están surgiendo nuevos proyectos basados en la Inteligencia Artificial (IA), aprovechando su auge. Siguen surgiendo en distintos sectores y en entornos urbanos como rurales, como en otros años». «Estos proyectos, aunque se apoyan bastante en la IA y en la amplia variedad de herramientas tecnológicas disponibles, mantienen en esencia el mismo enfoque en sus modelos de negocio», añadió.

El apartado comercial

«En el grupo de este año se observa gran preocupación por la parte comercial de sus proyectos y ellos mismos han creado un grupo de networking que se reúne periódicamente para comentar avances y necesidades. Incluso actúan como partners entre sí. Han comprendido la importancia de cooperar para crecer y llegar más lejos, y lo ponen en práctica con éxito», dijo.

¿Cuál es el presupuesto mínimo para empezar, para una start-up? ¿Resulta difícil encontrar inversores? Para la técnico del CEEI, «la captación de inversores resulta compleja en proyectos incipientes como los que participan en Move Up!, por ejemplo. En la mayoría de los casos, los emprendedores optan por recurrir a la familia o a subvenciones mínimas a fondo perdido como vía inicial. Pero este tipo de ayudas es limitado, existe poca variedad y no siempre están disponibles, lo que dificulta el arranque de muchos proyectos».

Las startups y empresas innovadoras enfrentan un reto doble: gestionar sus finanzas de manera efectiva mientras construyen modelos de negocio escalables. / ED

Sobre el perfil de quién decide establecerse por cuenta propia, en base a su experiencia, en Castellón «no existe un perfil definido y sí una gran variedad en edad, nivel de formación y capacitación de los participantes. Conviven perfiles jóvenes con alta preparación técnica o digital con otros de mayor trayectoria profesional, que aportan experiencia y conocimiento del mercado». «Se nota que sienten cada vez más la necesidad de ponerse al día con lo digital. Les genera cierta presión adaptarse a la tecnología y no quedarse atrás», concluyó.

En este 2025 el CEEI Castellón ha desarrollado iniciativas, con decenas de emprendedores participantes, como Onda Genera (con el ayuntamiento); en el Alto Palancia y Mijares (junto a la Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia FECAP y apoyo de Conselleria de Innovación); o InnoActiva en Maestrat y Plana Alta (del Pacte per l’Ocupació Castelló Nord y GAL Maestrat-Plana Alta).