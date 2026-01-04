¿Cómo son los emprendedores de Castellón?: crecen a un ritmo de cuatro al día en un año récord
Las empresas creadas superan las 1.200, la cifra más alta desde el 2008 para el periodo analizado
La inteligencia artificial ya figura en nuevos proyectos y a quien empieza le preocupa la estrategia comercial
El emprendedurismo lleva camino de batir récords en Castellón este año. En lo que va de este 2025 se han constituido 1.220 sociedades mercantiles -en solo diez meses, a un ritmo de cuatro al día-, frente a las 1.180 en el mismo periodo del año anterior, último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística. Es una cifra que ya ahora supera a toda la serie estadística al menos desde el 2008, para los meses analizados y a falta de ver cómo termina el ejercicio. Un buen síntoma de la sociedad castellonense, que decide dar un paso adelante para montar un negocio por cuenta propia, pese a las dificultades.
El Centro Europeo de Empresas Innovadoras de Castellón (CEEI) es uno de los organismos que ofrece asesoramiento, acompañamiento, formación y mentorización a emprendedores, startups, pymes y autónomos a través de múltiples programas junto a entidades públicas y privadas de ámbito nacional, autonómico, provincial y local.
Move Up! es una de las iniciativas, financiada por la Diputación de Castellón, y en sus diez ediciones ya ha apoyado a 250 proyectos y brindado 60.000 euros en premios, en medio centenar de municipios. Las ideas que se ponen en marcha pertenecen a muy diversos sectores pero priman tecnología, hostelería, consultoría ambiental, movilidad sostenible, producción musical o agroecología.
En cuanto a tendencias para este 2025-2026, la directora de Move Up! y técnica de CEEI Castellón, Mayca García, apunta que «se ha notado que están surgiendo nuevos proyectos basados en la Inteligencia Artificial (IA), aprovechando su auge. Siguen surgiendo en distintos sectores y en entornos urbanos como rurales, como en otros años». «Estos proyectos, aunque se apoyan bastante en la IA y en la amplia variedad de herramientas tecnológicas disponibles, mantienen en esencia el mismo enfoque en sus modelos de negocio», añadió.
El apartado comercial
«En el grupo de este año se observa gran preocupación por la parte comercial de sus proyectos y ellos mismos han creado un grupo de networking que se reúne periódicamente para comentar avances y necesidades. Incluso actúan como partners entre sí. Han comprendido la importancia de cooperar para crecer y llegar más lejos, y lo ponen en práctica con éxito», dijo.
¿Cuál es el presupuesto mínimo para empezar, para una start-up? ¿Resulta difícil encontrar inversores? Para la técnico del CEEI, «la captación de inversores resulta compleja en proyectos incipientes como los que participan en Move Up!, por ejemplo. En la mayoría de los casos, los emprendedores optan por recurrir a la familia o a subvenciones mínimas a fondo perdido como vía inicial. Pero este tipo de ayudas es limitado, existe poca variedad y no siempre están disponibles, lo que dificulta el arranque de muchos proyectos».
Sobre el perfil de quién decide establecerse por cuenta propia, en base a su experiencia, en Castellón «no existe un perfil definido y sí una gran variedad en edad, nivel de formación y capacitación de los participantes. Conviven perfiles jóvenes con alta preparación técnica o digital con otros de mayor trayectoria profesional, que aportan experiencia y conocimiento del mercado». «Se nota que sienten cada vez más la necesidad de ponerse al día con lo digital. Les genera cierta presión adaptarse a la tecnología y no quedarse atrás», concluyó.
En este 2025 el CEEI Castellón ha desarrollado iniciativas, con decenas de emprendedores participantes, como Onda Genera (con el ayuntamiento); en el Alto Palancia y Mijares (junto a la Federación Empresarial Comarcal del Alto Palancia FECAP y apoyo de Conselleria de Innovación); o InnoActiva en Maestrat y Plana Alta (del Pacte per l’Ocupació Castelló Nord y GAL Maestrat-Plana Alta).
90 start-ups: el papel de las aceleradoras
- La aceleradora Órbita (de CEEI Castellón y Diputación) ha apoyado a 80 startups innovadoras en 8 ediciones, como Internxt, ArkadiaSpace, Cocircular, Inversiva, Momoven, Guruwalk, Aiudo, Forvenues o Howlanders. Ha inyectado 800.000 € en premios y creado 700 empleos; y con 47 millones de financiación ha generado 97 millones en negocio acumulado; y con su club de inversión, ha invertido 1 millón.
- Otra aceleradora (CEEI e Incibe) ha lanzado 10 start-ups de ciberseguridad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Precaución en el Baix Maestrat: vertirán agua por el aliviadero de la presa de Ulldecona
- Alerta por nevadas en Castellón en 'cotas muy bajas
- El 'top-10' de los municipios de Castellón con más demanda para comprar una vivienda
- El primer premio de la Lotería Nacional deja parte del botín en Castellón
- La lluvia no da tregua a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades, pero ¿hasta cuándo?
- Castellón se prepara para un enero de alto riesgo: frío extremo, lluvias intensas y la amenaza real de nieve a cotas muy bajas
- La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico
- Respiro para el azulejo: La UE incluye al sector cerámico en las subvenciones por el CO2