El tiempo en Castellón: la borrasca Francis se hace notar, y se espera un 'tiovivo' térmico

La borrasca Francis ya ha hecho acto de presencia en Castellón, en forma de lluvias escasas pero generalizadas, y acompañadas de una gran sensación de frío. Es el anticipo de una semana que comenzará con un ambiente invernal, aunque menos crudo de lo que se esperaba en un principio.

Si a finales de la semana pasada se esperaban nevadas abundantes en cotas bajas en la provincia, las previsiones más recientes rebajan este escenario. Aemet ha reducido la alerta de naranja a amarilla en las comarcas del Alto Mijares y el Alto Palancia. Además, había alerta amarilla en el Alt Maestrat y Els Ports, que con las actualizaciones de las previsiones de Aemet desaparecen.

Avisos y previsiones

Pese a ello, se espera la llegada de la nieve en Castellón, con unas precipitaciones en forma de nieve que podrían ser de hasta dos centímetros de grosor en el interior sur. En el interior norte no hay alertas activadas, pero sí en zonas limítrofes, como Teruel o Tarragona, por lo que no se descarta este fenómeno, incluso en cotas inusualmente bajas. Por eso, desde el Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón se mantiene la llamada a la precaución, en unas jornadas marcadas por las cabalgatas de Reyes y la festividad del martes. Desde Emergencias de la Generalitat valenciana se avisa de mayores inclemencias en el resto de la Comunitat.

En cuanto al cierre del primer fin de semana del año, la lluvia recorrió toda la provincia. Pocos fueron los municipios que se libraron del fenómeno, aunque con una intensidad escasa. Según los datos recopilados por Avamet, la zona con mayores precipitaciones fue Orpesa, con 18 litros por metro cuadrado, seguida de Benicàssim, con 14,6. En el norte, tanto en la costa como el interior, la lluvia osciló entre los 5 y los 10 litros, mientras que en el resto del territorio provincial la intensidad fue menor.

Precipitaciones y frío

En cuanto al frío, solo la Pobla de Benifassà registró temperaturas bajo cero, con 0,7 grados negativos, aunque la fuerte humedad, acompañada de rachas de viento de hasta 25 kilómetros por hora, aumentaron la sensación gélida.

Para los próximos días se espera un auténtico tiovivo de temperaturas. Los cielos se despejan a partir del día de Reyes, pero a cambio de un descenso de los termómetros. Aemet espera que en Castelló de la Plana haya unas mínimas de solo tres grados a mitad de semana, aunque las máximas ascenderán de manera progresiva, hasta alcanzar los 18 grados el viernes.

Semana de cambios

En el interior, Morella podría alcanzar los cinco grados negativos hasta el miércoles, mientras que en la Plana Baixa, la Vall o Nules tendrán unas mañanas muy frescas, con apenas dos grados.

Ante la posibilidad de un fuerte temporal de frío y nieve, el Consorcio de Bomberos activó un amplio dispositivo para minimizar los efectos del fenómeno adverso. El operativo está formado por 20 máquinas quitanieve, 10 vehículos salero, 30 vehículos auxiliares y 300 toneladas de sal. Se cuenta con 210 efectivos humanos diarios en los diferentes parques de bomberos repartidos por la provincia, a los que se une el personal de los parques voluntarios en Morella, Benassal, Lucena del Cid, Atzeneta y Onda. El dispositivo se completa con equipos para despejar viales en caso de necesidad.