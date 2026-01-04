Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca FrancisPueblo sin torosSuspensiones Cabalgatas ReyesNuevo horno empresa cerámicaLos mejores planes
instagramlinkedin

Vanessa (38 años) lanza Hirameki Altas Capacidades: "Al principio te sientes muy perdido y por eso he querido ayudar"

Ser madre de dos hijas con altas capacidades la llevó a montar una consultoría, con talleres, charlas y guías

Con su labor de divulgación en instagram, ha alcanzado los 38.000 fans en menos de un año

Comunicadora y docente, su experiencia familiar impactó en su trabajo.

Comunicadora y docente, su experiencia familiar impactó en su trabajo. / Mediterráneo

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Hace una década que se estrenó como emprendedora, pero en el ámbito de la publicidad y la comunicación. «Creé mi propia agencia de marketing on line. Me dedicaba a branding, diseño web, redes sociales, etc. También me formé como profesora de Bachillerato de Lengua Castellana», explica Vanessa Amat (de 38 años y de Almassora). Pero la auténtica revolución, su proyecto emprendedor nº1 y muy ligado a su experiencia personal, lo ha lanzado más recientemente, tras fundar Hirameki: Altas Capacidades, en les Alqueries, donde reside.

Cómo nace la idea de emprender

«Todo surgió porque mis dos hijas son de altas capacidades; y además, una de ellas, es autista grado 1. Empecé a leer muchos libros, fui a multitud de congresos, necesitaba información y finalmente decidí hacer un máster universitario sobre altas capacidades y desarrollo del talento. Fue un interés como mamá, muy personal», recuerda. Otro de sus pasos importantes es que «empecé a divulgar en instagram mi experiencia, a compartir mis reflexiones, etc.», apuntó sobre su irrupción en las redes sociales donde ha hecho una meteórica carrera. «Fue en febrero de este año y rápidamente creció muchísimo mi comunidad. Ahora mismo tengo 38.000 seguidores en instagram», afirma. Y a todo esto se juntó que Vanessa decidió entrar en el programa de emprendimiento Move Up, que organizan el CEEI Castellón y la Diputación de Castellón, y ganó este año, en octubre, con su proyecto Hirameki Altas Capacidades.

Vanessa Amat (emprendedora de 38 años).

Vanessa Amat (emprendedora de 38 años). / Mediterráneo

Guías de consejos y buscada como experta incluso en Madrid

Tiene ya un local en les Alqueries, y ya con una psicóloga en su equipo que evalúa a niños, adolescentes y adultos de altas capacidades; ofrece asesoría desde abril; talleres; cursos prácticos para las familias; y está escribiendo guías para familias (20 mitos, 20 señales y 20 acciones; ¿Y si sí?) .

«He organizado un taller de enriquecimiento a modo de extraescolar para niños y niñas de altas capacidades y cada tarde viene un grupo una hora y cuarto, una vez a la semana. Se llama Mentes despiertas y no solo acompaño en lo cognitivo, sino también lo emocional, lo social y la creatividad. Es un refugio donde pueden ser ellos mismos sin enmascararse ni esconderse», explica Vanessa, quien lo imparte como profesora especializada en Altas Capacidades.

Noticias relacionadas y más

Entre sus proyectos, está preparando «clases para padres y docentes. Ahora, además, me llaman desde Madrid para impartir charlas en colegios privados». «Al principio te sientes muy perdido y por eso he querido ayudar. Falta camino, pero estamos avanzando», concluyó.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Precaución en el Baix Maestrat: vertirán agua por el aliviadero de la presa de Ulldecona
  2. Alerta por nevadas en Castellón en 'cotas muy bajas
  3. El 'top-10' de los municipios de Castellón con más demanda para comprar una vivienda
  4. El primer premio de la Lotería Nacional deja parte del botín en Castellón
  5. La lluvia no da tregua a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades, pero ¿hasta cuándo?
  6. Castellón se prepara para un enero de alto riesgo: frío extremo, lluvias intensas y la amenaza real de nieve a cotas muy bajas
  7. La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico
  8. Respiro para el azulejo: La UE incluye al sector cerámico en las subvenciones por el CO2

La relación económica entre Castellón y Venezuela: la cuarta provincia que más exporta a este país

La relación económica entre Castellón y Venezuela: la cuarta provincia que más exporta a este país

Venezolano afincado en Castellón: "No me gusta la política de Trump, pero lo que ha hecho era la única manera de liberar el país"

Venezolano afincado en Castellón: "No me gusta la política de Trump, pero lo que ha hecho era la única manera de liberar el país"

Vanessa (38 años) lanza Hirameki Altas Capacidades: "Al principio te sientes muy perdido y por eso he querido ayudar"

Una pareja emprendedora de Castellón revoluciona con su invento: un protector menstrual reutilizable para el agua

Una pareja emprendedora de Castellón revoluciona con su invento: un protector menstrual reutilizable para el agua

La directora de la Càtedra AVANT contra la despoblación de Castellón: «La conectividad y la vivienda son condiciones básicas para fijar población»

La directora de la Càtedra AVANT contra la despoblación de Castellón: «La conectividad y la vivienda son condiciones básicas para fijar población»

Lotería: Castellón prueba suerte con el sorteo del Niño tras pasar de largo la fortuna del Gordo

Lotería: Castellón prueba suerte con el sorteo del Niño tras pasar de largo la fortuna del Gordo

¿Cómo son los emprendedores de Castellón?: crecen a un ritmo de cuatro al día en un año récord

¿Cómo son los emprendedores de Castellón?: crecen a un ritmo de cuatro al día en un año récord

El top 3 de juguetes para Reyes en Castellón: Futbolín de Playmobil, Casa de Gabby y dj Rainbow

El top 3 de juguetes para Reyes en Castellón: Futbolín de Playmobil, Casa de Gabby y dj Rainbow
Tracking Pixel Contents