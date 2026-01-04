Vanessa (38 años) lanza Hirameki Altas Capacidades: "Al principio te sientes muy perdido y por eso he querido ayudar"

Hace una década que se estrenó como emprendedora, pero en el ámbito de la publicidad y la comunicación. «Creé mi propia agencia de marketing on line. Me dedicaba a branding, diseño web, redes sociales, etc. También me formé como profesora de Bachillerato de Lengua Castellana», explica Vanessa Amat (de 38 años y de Almassora). Pero la auténtica revolución, su proyecto emprendedor nº1 y muy ligado a su experiencia personal, lo ha lanzado más recientemente, tras fundar Hirameki: Altas Capacidades, en les Alqueries, donde reside.

Cómo nace la idea de emprender

«Todo surgió porque mis dos hijas son de altas capacidades; y además, una de ellas, es autista grado 1. Empecé a leer muchos libros, fui a multitud de congresos, necesitaba información y finalmente decidí hacer un máster universitario sobre altas capacidades y desarrollo del talento. Fue un interés como mamá, muy personal», recuerda. Otro de sus pasos importantes es que «empecé a divulgar en instagram mi experiencia, a compartir mis reflexiones, etc.», apuntó sobre su irrupción en las redes sociales donde ha hecho una meteórica carrera. «Fue en febrero de este año y rápidamente creció muchísimo mi comunidad. Ahora mismo tengo 38.000 seguidores en instagram», afirma. Y a todo esto se juntó que Vanessa decidió entrar en el programa de emprendimiento Move Up, que organizan el CEEI Castellón y la Diputación de Castellón, y ganó este año, en octubre, con su proyecto Hirameki Altas Capacidades.

Guías de consejos y buscada como experta incluso en Madrid

Tiene ya un local en les Alqueries, y ya con una psicóloga en su equipo que evalúa a niños, adolescentes y adultos de altas capacidades; ofrece asesoría desde abril; talleres; cursos prácticos para las familias; y está escribiendo guías para familias (20 mitos, 20 señales y 20 acciones; ¿Y si sí?) .

«He organizado un taller de enriquecimiento a modo de extraescolar para niños y niñas de altas capacidades y cada tarde viene un grupo una hora y cuarto, una vez a la semana. Se llama Mentes despiertas y no solo acompaño en lo cognitivo, sino también lo emocional, lo social y la creatividad. Es un refugio donde pueden ser ellos mismos sin enmascararse ni esconderse», explica Vanessa, quien lo imparte como profesora especializada en Altas Capacidades.

Entre sus proyectos, está preparando «clases para padres y docentes. Ahora, además, me llaman desde Madrid para impartir charlas en colegios privados». «Al principio te sientes muy perdido y por eso he querido ayudar. Falta camino, pero estamos avanzando», concluyó.