Vanessa (38 años) lanza Hirameki Altas Capacidades: "Al principio te sientes muy perdido y por eso he querido ayudar"
Ser madre de dos hijas con altas capacidades la llevó a montar una consultoría, con talleres, charlas y guías
Con su labor de divulgación en instagram, ha alcanzado los 38.000 fans en menos de un año
Hace una década que se estrenó como emprendedora, pero en el ámbito de la publicidad y la comunicación. «Creé mi propia agencia de marketing on line. Me dedicaba a branding, diseño web, redes sociales, etc. También me formé como profesora de Bachillerato de Lengua Castellana», explica Vanessa Amat (de 38 años y de Almassora). Pero la auténtica revolución, su proyecto emprendedor nº1 y muy ligado a su experiencia personal, lo ha lanzado más recientemente, tras fundar Hirameki: Altas Capacidades, en les Alqueries, donde reside.
Cómo nace la idea de emprender
«Todo surgió porque mis dos hijas son de altas capacidades; y además, una de ellas, es autista grado 1. Empecé a leer muchos libros, fui a multitud de congresos, necesitaba información y finalmente decidí hacer un máster universitario sobre altas capacidades y desarrollo del talento. Fue un interés como mamá, muy personal», recuerda. Otro de sus pasos importantes es que «empecé a divulgar en instagram mi experiencia, a compartir mis reflexiones, etc.», apuntó sobre su irrupción en las redes sociales donde ha hecho una meteórica carrera. «Fue en febrero de este año y rápidamente creció muchísimo mi comunidad. Ahora mismo tengo 38.000 seguidores en instagram», afirma. Y a todo esto se juntó que Vanessa decidió entrar en el programa de emprendimiento Move Up, que organizan el CEEI Castellón y la Diputación de Castellón, y ganó este año, en octubre, con su proyecto Hirameki Altas Capacidades.
Guías de consejos y buscada como experta incluso en Madrid
Tiene ya un local en les Alqueries, y ya con una psicóloga en su equipo que evalúa a niños, adolescentes y adultos de altas capacidades; ofrece asesoría desde abril; talleres; cursos prácticos para las familias; y está escribiendo guías para familias (20 mitos, 20 señales y 20 acciones; ¿Y si sí?) .
«He organizado un taller de enriquecimiento a modo de extraescolar para niños y niñas de altas capacidades y cada tarde viene un grupo una hora y cuarto, una vez a la semana. Se llama Mentes despiertas y no solo acompaño en lo cognitivo, sino también lo emocional, lo social y la creatividad. Es un refugio donde pueden ser ellos mismos sin enmascararse ni esconderse», explica Vanessa, quien lo imparte como profesora especializada en Altas Capacidades.
Entre sus proyectos, está preparando «clases para padres y docentes. Ahora, además, me llaman desde Madrid para impartir charlas en colegios privados». «Al principio te sientes muy perdido y por eso he querido ayudar. Falta camino, pero estamos avanzando», concluyó.
