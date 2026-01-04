Los venezolanos en Castellón festejan el fin de Maduro, pero creen que la transición será "un proceso largo y duro"

"Este gobierno ya cayó". Fue uno de los cánticos más coreados por los asistentes a una concentración celebrada en Castelló para celebrar el final de Nicolás Maduro. Una alegría que no hace olvidar el complejo momento que se avecina en su país de origen. Entre la comunidad venezolana en la provincia hay coincidencia en reclamar un proceso de transición que les permita regresar a sus hogares, pero creen a la vez que los cambios no podrán ser inmediatos. "Lo primero que tiene que pasar es que se termine de depurar al régimen", expresó María Teresa Ballesteros de Bonilla, antes del comienzo de este acto.

"Llevo 23 años huida, y no veo a mi madre desde hace 11", añadió. Se mostró "de acuerdo" con el ataque de Estados Unidos, "porque no había otra opción" de derrocar al gobierno venezolano, y cree que Delcy Rodríguez "es peor que Maduro", por lo que espera que pronto haya alguien que lleve las riendas en este momento de cambios. ¿Tiene que ser María Corina Machado esa líder? "Es mi ídolo, y espero que lo sea, que para eso la escogimos", aseguró.

Concentración de venezolanos en Castellón / KMY ROS

Testimonios desde el exilio

Otro participante en esta manifestación es Rafael Martínez, que dejó su país natal "hace un año y tres meses", por lo que ocurrió con las elecciones. "Tuve que salir de emergencia, extorsionado por ser partidario de Corina", detalló.

Afirmó que, apenas 36 horas después de la operación de los Estados Unidos, "la situación no está clara, porque primero hay que saber qué pasará con Delcy o Diosdado Cabello", dos de los principales nombres del régimen. Aseguró tener contactos en su país, que le han explicado que Rodríguez "es una títere de los Estados Unidos, que vendió a Maduro", aunque confía en que pronto se aleje del poder.

Incertidumbre política y liderazgo

Sobre Corina, "ahora mismo no sería posible que volviera, porque sería un riesgo para ella; su regreso se tiene que dar cuando haya condiciones de seguridad en Venezuela", mencionó.

Brayan Barbosa es de los que desea "un cambio inmediato, pero somos conscientes de que este proceso será largo y duro". Entre otras razones, porque "será inevitable tener que negociar con el régimen". Maduro está en Nueva York, "pero siguen los demás dirigentes en Venezuela y tienen el apoyo de sus fuerzas armadas". En su caso, lleva ocho años fuera de su país. "Tuve que dejar mis estudios y venirme a España con 21 años". Ahora espera regresar, aunque no se atreve a vaticinar cuándo.

Marcha y respaldo político

La marcha siguió por la calle Mayor, hasta alcanzar la plaza María Agustina, donde se corearon cánticos como "empezó el final de esta tiranía". El presidente de la Asociación de Venezolanos de Castellón (Asovecas), Luis Méndez, dijo en el escenario montado en María Agustina que "cayó Maduro, y todos los demás van a caer". Acto seguido sonaron los himnos de España y Venezuela.

La concentración contó con la presencia de una nutrida representación del Partido Popular y de Vox en la provincia. Entre los asistentes estuvo el vicesecretario general de los populares en la provincia, Salvador Aguilella, o la presidenta de Les Corts, Llanos Massó. También se vio al edil socialista de Castelló José Luis López.

Reacciones de los dirigentes

Para Aguilella, "es el momento del pueblo, de la libertad y del futuro para Venezuela y todos aquellos ciudadanos, más de 4.000, que tuvieron que salir de su país y encontraron en Castellón su hogar". Comentó que su partido "sale a la calle para seguir defendiendo sin complejos la libertad y la justicia para un país sometido a un régimen de terror que otros partidos, instalados en el Gobierno de España, no son capaces de condenar", y mostró su apoyo a una "transición democrática de un país que ha sufrido durante demasiado tiempo la agresión de un gobierno corrupto e ilegítimo", y a un pueblo "que hace más de año y medio eligió a Edmundo González y María Corina Machado para dirigir el futuro del país".

Por su parte, Llanos Massó expuso este fin de semana en sus redes sociales que "los que creemos en los Reyes Magos estamos inmensamente felices con este regalo adelantado", y añadió que 2026 "no ha empezado nada mal. Ojalá sea el presagio de más buenas noticias".