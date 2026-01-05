La borrasca Francis deja mínimas de -7,3 grados en Castellón y una ligera capa de nieve en el interior
La falta de lluvia, clave en la ausencia de nieve
La borrasca Francis está dejando en Castellón temperaturas mínimas extremas, pero la falta de precipitaciones ha hecho que, por el momento, no se hayan cumplido las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que incluso estableció la alerta naranja en el interior sur de la provincia por acumulados de hasta cinco centímetros.
De hecho, las únicas zonas cubiertas esta mañana por un manto blanco son Els Ports y el entorno del Penyagolosa, no el interior sur, donde Aemet había establecido que iba a nevar con más intensidad. Con datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), actualizados a las 8.30 horas, el máximo acumulado de lluvia se da en Sacañet, con solo 5,5 litros por metro cuadrado.
Lo que sí se ha cumplido es que Francis iba a traer frío. En las últimas 12 horas, las mínimas han caído hasta los -7,3 grados en la Pobla de Benifassà, y han sido multitud las localidades de la provincia donde el termómetro ha marcado registros negativos.
Cara a las próximas horas no parece que vaya a haber un cambio en esta situación, puesto que el modelo de probabilidad de precipitaciones de Aemet no contempla lluvia en las próximas horas en Castellón. Se podrán celebrar pues, de cumplirse la previsión, las Cabalgatas de Reyes de esta tarde.
Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
