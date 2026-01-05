Castellón cierra 2025 con 2.657 parados menos que el año anterior
429 salen de las listas del desempleo en la provincia el pasado mes de diciembre
El número de personas desempleadas en Castellón disminuyó el pasado mes de diciembre en 429, por lo que la cifra total de parados se sitúa en 31.376.
Por sectores, el desempleo ha bajado en Servicios (-235) e Industria (-38), además de entre el colectivo de personas sin empleo anterior (-192). Por contra, sube en Construcción (24) y Agricultura (12).
Estas cifras significan que la provincia cierra el 2025 con 2.657 personas menos en situación de desempleo respecto al año anterior, un -7,81.
En la Comunitat Valenciana, el paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 25.560 personas en 2025 en relación al año anterior (-8,1%) hasta los 289.943 desempleados tras un descenso del 0,7% el último mes del año respecto a noviembre (2.173 parados menos), según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
A nivel nacional, en términos interanuales el paro ha descendido en 152.048 personas (- 5,94%) y suma 56 meses de caídas interanuales consecutivas. De este modo, el paro registrado se ha situado en un total de 2.408.670 personas
