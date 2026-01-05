Castellón cierra 2025 con la menor cifra de parados en 18 años: las claves del mercado laboral

A falta de conocer en las próximas semanas los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA), los datos de paro y afiliación de trabajadores a la Seguridad Social muestran un balance favorable en Castellón. La tendencia apuntada en los últimos meses se confirma con los números de diciembre. Las listas del paro en la provincia se reducen en 429 personas en el último mes, un 1,35% menos, gracias a las contrataciones relacionadas con la campaña navideña.

De esta manera, el número de parados en Castellón se queda, al cierre de 2025, en 31.376 personas. Son 2.657 menos que hace un año, lo que supone una disminución porcentual del 7,81%. Una cifra similar a la del conjunto de la Comunitat (-8,10%) y que mejora en casi dos puntos el dato nacional (-5,94%).

Evolución del paro por sectores

Los sectores que más bajan el número de desempleados en diciembre son los servicios (-235) y las personas sin empleo anterior (-192), gracias al empuje de estas fiestas. También se mantiene una buena dinámica en la industria (-38). En cambio, hay ligeras subidas en agricultura, con 12 personas, y en la construcción, con 24.

Hay que remontarse hasta 2008, hace 18 años, para ver una cifra más baja de demandantes de empleo en la provincia. Una coyuntura favorable que se confirma con la afiliación a la Seguridad Social. Por tercer mes consecutivo se bate el récord histórico de afiliados, con 267.299 personas. En un año se han creado 6.816 nuevos empleos, con un aumento del 2,62%. En el último mes, los afiliados crecieron en 411 personas (+0,15%).

Evolución por sectores. / Rebeca Gracia

Valoraciones empresariales y sindicales

En el apartado de valoraciones, desde la patronal autonómica CEV se constata que a lo largo de 2025 ha bajado el paro en todos los sectores en Castellón. Los descensos son del 13,42% en agricultura, del 12,37% en construcción o del 10,13% en la industria. En niveles más moderados se encuentran los servicios (-7,08%) y las personas sin empleo anterior (-4,59%). Desde la CEV destacan cómo "en comparación interanual, el paro se ha reducido a un ritmo superior al registrado en el conjunto de España". A nivel autonómico, subrayan que la Comunitat Valenciana es la quinta con mayor aumento de afiliados en términos absolutos y la séptima en términos relativos.

Comparativa con los datos de España. / Rebeca Gracia

Desde los sindicatos, el secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, concluye que 2025 "ha sido un buen año, en el que se recogen los frutos de los cambios legislativos de los últimos tiempos, con el aumento de la contratación indefinida". Por sectores, destaca "el buen resultado del azulejo y la construcción" en la provincia, lo que se une a un mejor comportamiento en el turismo, "que ha reducido menos el paro después de la campaña de verano". Pese a ello, advierte de los "16.000 parados de larga duración", por lo que se tienen que emprender medidas específicas, y de la situación de las mujeres, que siguen sufriendo más la precariedad.

Previsiones y contratación

El líder de UGT en la provincia, Vicente Chiva, menciona que Castellón "ha sabido resolver bien el paro en este año", con buenos resultados en la industria y una mejora notable de la afiliación. Aunque expone la dificultad de hacer una previsión ante las incertidumbres de la política internacional, Chiva cree que en 2026 "el paro seguirá bajando, si la construcción y la cerámica mantienen un buen ritmo".

Desde la Generalitat, la vicepresidenta primera y consellera de Empleo, Susana Camarero, ha hecho un "balance muy positivo", y asegura que esta "evolución positiva del mercado de trabajo es también el resultado de haber generado un entorno de estabilidad institucional, seguridad jurídica y diálogo social", que ha favorecido la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales y la llegada de inversiones a la Comunitat.

Otro apartado favorable de este mercado laboral de 2025 en Castellón es el referido a la contratación. A pesar de que el número de contratos firmados se redujo tras la reforma laboral, al favorecer la incorporación indefinida de trabajadores, la provincia ha experimentado un incremento en el último año. De las 150.679 contrataciones de 2024 se ha pasado a 160.771, lo que supone una subida del 6,7%.

Un año más, hay una mayoría de indefinidos en la provincia, con el 51,52% y 82.822 firmas. Las contrataciones temporales fueron 77.949. Un año antes hubo 79.339 contratos indefinidos y 71.340 temporales.