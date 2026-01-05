Castellón vivirá el día de Reyes más frío en casi 30 años: cinco grados por debajo de la media

El episodio de frío causado por la borrasca Francis ha dejado este lunes en Castellón temperaturas mínimas extremas y una ligera capa de nieve en muchas localidades del interior. Y la situación meteorológica, lejos de calmarse, vivirá mañana su punto álgido, dejando, si se cumplen las previsiones, el día de Reyes más frío de los últimos 29 años.

El escenario que contempla la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que la temperatura media del 6 de enero en la Comunitat Valenciana sea de 2,98 grados, cinco por debajo de la normal.

Un registro que lo situaría como el día de Reyes más frío desde 1997. El récord lo marca 1985, cuando la media en la Comunitat fue de 1,84 grados. Por contra, el más cálido desde que hay mediciones (1950) se dio en 1982, con 12,8.

6 de enero más fríos y más cálidos en la Comunitat. / Aemet

Cara al miércoles 7 de enero, Aemet ha activado la alerta amarilla en el interior norte de Castellón por vientos que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Estará vigente entre las 15.00 y las 0.00 horas.