La Generalitat completa en Castellón la recuperación de caminos rurales afectados por la dana

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha destacado, durante su visita a un camino recuperado de Soneja, el impulso de la Generalitat para restablecer la conectividad rural y garantizar la actividad agraria tras los daños provocados por la riada en la provincia de Valencia y las fuertes lluvias en Castellón.

Barrachina ha subrayado que la movilización de 30 millones de euros ha sido una actuación "estratégica e inmediata para que ningún agricultor se quede aislado y pueda acceder a su explotación, porque cada camino rural reparado es una garantía de futuro para la agricultura valenciana".

Balance de actuaciones tras los temporales

El conseller ha explicado que el balance de actuaciones refleja una respuesta "rápida y ágil". Así, 527 caminos rurales ya están reparados y se mantienen 30 obras en ejecución, lo que sitúa el grado de cumplimiento en el 96,5% respecto a los caminos comprometidos.

El conseller ha detallado que, del total movilizado, 21,4 millones de euros se han destinado a actuaciones en la provincia de Valencia y 8,2 millones a la de Castellón, con un criterio de prioridad centrado en la funcionalidad inmediata, como accesos agrícolas estratégicos, conectividad entre caminos diseminados, pasos dañados y tramos con impacto directo en la seguridad y en la continuidad de la actividad económica.

Defensa del territorio y resiliencia rural

Barrachina ha enmarcado estas actuaciones en la política del Consell de "defender el territorio con hechos, no con promesas, asegurando que ningún agricultor se quede atrás por falta de infraestructuras básicas". En este sentido, el conseller ha remarcado que la reparación de caminos rurales es una condición imprescindible para sostener la renta agraria y evitar el abandono de tierras.

El conseller ha añadido que esta línea de trabajo "no se detiene en la emergencia", sino que consolida una hoja de ruta para reforzar infraestructuras rurales clave y mejorar la resiliencia del territorio ante episodios meteorológicos extremos. "No hablamos solo de arreglar lo dañado, hablamos de recuperar mejor, de asegurar accesos más fiables y seguros", ha insistido.

Actuaciones en el Alto Palancia

En la comarca del Alto Palancia se ha actuado en 73 caminos rurales de 14 municipios, de los que 57 ya se han finalizado, mientras que 6 se encuentran actualmente en ejecución y 10 están pendientes de inicio.

En conjunto, la comarca presenta un grado de ejecución del 78,1% de las actuaciones ya concluidas y una intervención activa sobre el 86,3% de las previstas.

Ayudas a jóvenes y nuevos agricultores

Por último, Miguel Barrachina se ha referido a las 32 solicitudes de ayudas para jóvenes y nuevos agricultores de la comarca del Alto Palancia, de las cuales 20 corresponden a jóvenes y 12 a nuevos incorporados, con un importe solicitado que asciende a 1,7 millones de euros.

En el conjunto de la provincia de Castellón se han registrado 177 solicitudes, lo que supone el 26% del total de la Comunitat Valenciana, correspondientes a 147 jóvenes y 30 nuevos agricultores. Del total de solicitantes, 120 son hombres y 57 mujeres, y el importe global solicitado asciende a 9,55 millones de euros. La cuantía media por expediente se sitúa en 55.986 euros para jóvenes agricultores y en 44.000 euros para nuevos incorporados.

Estas ayudas permitirán actuar sobre una superficie total de 2.465,8 hectáreas de cultivo y 7.682,4 hectáreas de pastos en la provincia.