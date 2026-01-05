Todo listo para que los Reyes Magos lleven la ilusión a cada rincón de la provincia

Llegó el gran día, el preludio de una noche en la que la ilusión se apoderará de los pequeños. La provincia se prepara para jornadas repletas de actos, mientras mira al cielo ante la previsión de una meteorología desfavorable. Todo está preparado, pero conviene estar atento a las notificaciones y posibles cambios derivados del tiempo.

El mágico viaje de Sus Majestades tendrá parada en Castelló, en una jornada cuyo acto central será la Cabalgata de Reyes.

A las 16.00 h, los Reyes Magos entrarán en el Grau por mar, llegando al Puerto de Castellón y desembarcando en la plaza del Mar. La bienvenida contará con animación y música, y dará paso a un recorrido hasta la Tenencia de Alcaldía del Grau, donde los pequeños podrán acercarse a Melchor, Gaspar y Baltasar.

De manera simultánea, a partir de las 16.10 horas, los barrios contarán con la presencia de Reyes Magos que pasarán en vehículos descapotables por el Grupo Benadresa, Grupo Venta Rosita, Grupo Venta Nova, Grupo Reyes, Grupo Roser, Grupo San Agustín y San Marcos, Grupo Tombatossals, Grupo Rafalafena Universitari, Maset Blau, Grupo San Arturo, Grupo El Carmen, Grupo Rosario, Grupo San Lorenzo, Grupo Lourdes, Grupo San Andrés, Grupo San Bernardo y Grupo Roquetes.

La cabalgata arrancará a las 18.30 horas, desde la calle Sanahuja, continuará por la plaza María Agustina, la calle Gobernador, la plaza Juez Borrull, las calles Guitarrista Tárrega y Asensi, la plaza de la Paz y la calle Mayor, hasta la plaza Mayor. El desfile multitudinario contará con más de 315 figurantes que animarán el recorrido y nueve carrozas, desde las que este año se repartirán 5.000 kilos de caramelos. Asimismo, se habilitará una zona destinada a niños con TEA y personas con diversidad sensorial, señalizado con las banderolas correspondientes. Este espacio, ubicado en la esquina de la calle Oviedo con la calle San Roque, será un entorno tranquilo y controlado, libre de música y megafonía, que permitirá disfrutar del desfile en condiciones adecuadas. También se habilitarán dos espacios reservados para personas con movilidad reducida, en la plaza María Agustina y Juez Borrull.

Finalizado el recorrido se realizará la adoración del Belén en la puerta de la concatedral, y sus majestades serán recibidos en el ayuntamiento por la reina infantil y la alcaldesa, quien les hará entrega de la llave de la ciudad.

Sus Majestades de Oriente recorrerán la provincia repartiendo sonrisas y caramelos. / ERIK PRADAS

Vila-real recibe a los Reyes con el ‘Tirorí, tirorí’

En el caso de Vila-real, la Cabalgata de Reyes, con un profundo carácter solidario y organizada desde 1928 por la Juventud Antoniana, dará comienzo a las 18.30 h y los niños recibirán a Sus Majestades con el tradicional Tirorí, tirorí, un canto propio de la ciudad. El desfile finalizará en la plaza Mayor, con la adoración al Niño Jesús y el saludo desde el balcón del ayuntamiento. Declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial en 2014, la cabalgata mantiene este año el recorrido habitual –desde la avenida de Pío XII (cruce con la calle del Molino), La Murá, Francesc Tàrrega, Ignasi Vergara, Polo de Bernabé, arrabal de San Pascual y Mayor San Jaime hasta la plaza Mayor– e incorpora medidas inclusivas, como la interpretación en lengua de signos de los discursos y un tramo de baja estimulación sensorial, desde el inicio hasta la Torre Motxa. Con la temática de Minecraft y la participación de entidades culturales y musicales, el acto culminará con el reparto de regalos casa por casa.

Sus Majestades llegan a Vinaròs en un barco pesquero

Los Reyes Magos de Oriente llegarán por mar a Vinaròs. Así, a las 18.00 h, Melchor, Gaspar y Baltasar, desembarcarán en la explanada del puerto de la localidad, en un recibimiento que contará con la presencia de las autoridades, y las reinas y damas de las fiestas. Tras el desembarco se dará paso a la cabalgata, con muchas sorpresas, momentos llenos de magia y un espectáculo itinerante de teatro de calle que recorrerá las principales vías del centro: avenida del País Valencià, la calle San Francisco, y la plaza Jovellar, hasta llegar a la plaza Parroquial. En esta última parada se instalará el belén viviente y los Reyes Magos podrán interactuar con los vecinos. (Informa J. Flores)

Las Cuevas de la Vall d’Uixó, origen de la visita Real

Sus Majestades de Oriente llegarán a la Vall d’Uixó a las 12.00 h, en barca, por las Cuevas de Sant Josep. Después, saldrán a saludar a los más pequeños, que podrán fotografiarse con ellos y disfrutar de la animación infantil. Ya a las 18.30 h, tendrá lugar la cabalgata, cuyo recorrido empezará en la avenida Corazón de Jesús, continuará por la avenida Jaime I, las calles Almenara y Matilde Bel, y finalizará en la plaza Sagrada Familia, donde se vivirá el fin de fiesta. En este punto, Melchor, Gaspar y Baltasar dirigirán unas palabras a los niños y recibirán la llave que abre todas las casas del municipio. (Informa: M. Mira)

La ilusión y la cercanía marcarán la jornada en Nules

En Nules, a las 18.30 h, la Cabalgata de Reyes partirá de la ermita de Sant Xoxim para realizar el recorrido tradicional y finalizar en la plaza Mayor.Allí, Sus Mágicas Majestades llevarán a cabo la adoración al Niño Jesús en el pesebre, serán recibidos por la corporación municipal y dirigirán unas palabras a los peques. Una de las características del esperado desfile será su carácter inclusivo, con un punto sin sonido en la biblioteca municipal, y otro más amplio, delante de la Inmaculada. Tras el saludo, los Reyes bajarán a la plaza para hacerse fotos con los niños, obsequiarlos con caramelos y recibir las últimas cartas que no hayan podido entregar al Paje Real. También a las 18.30 h se iniciará la cabalgata en Mascarell, donde Sus Majestades de Oriente harán el recorrido a pie y, al finalizar, en la plaza, darán los regalos a los niños. (Informa: M. Mira)

Alcalà-Alcossebre recupera la tradición marítima

Alcalà-Alcossebre recupera la llegada de los Reyes Magos de Oriente por mar. La embarcación, ocupada por Melchor, Gaspar y Baltasar, llegará a las 16.00 h al puerto deportivo de Alcossebre para, posteriormente, hacer su recorrido por el Camí l’Atall, paseo Marítimo Tomás Vallés, las plazas Vista Alegre y Constitución, y la calle Rench, hasta la plaza de la Iglesia. Allí, tras ser recibidos por las autoridades, repartirán los juguetes a los niños. Por otra parte, a partir de las 19.00 h, la cabalgata recorrerá las calles de Alcalà, desde la calle General Cucala, pasando por la calle Doctor Seguer, La Palma, San Nicolás, Juan Vilanova, calle Moliner y calle Sant Joan hasta llegar a la plaza de la Iglesia, donde serán recibidos por las autoridades y el párroco local. Una vez allí regalarán golosinas a los niños. (Informa: J. F. Roca)

Los ayudantes de los Reyes Magos trabajan hasta última hora para que todo esté listo para los desfiles. / J. Ortí

Morella vivirá una entrada triunfal con pajes alpinistas

En Morella, pocos minutos después de las 19.00 h, la ciudad volverá a convertirse en el escenario de la entrada triunfal de los Reyes Magos. Entre los momentos más esperados destaca la aparición de los pajes alpinistas, que descenderán desde las torres de San Miguel, y la entrega de regalos en los balcones, realizada por un grupo de pajes que acceden a las viviendas mediante escaleras. El itinerario previsto incluye el portal de San Miguel, para continuar por las calles Juan Giner y Virgen del Pilar, hasta llegar al ayuntamiento. Desde allí, el recorrido proseguirá por la calle Segura Barreda, calle Marquesa Fuente el Sol, calle Blasco de Alagón, los Porches, hasta alcanzar la calle Mare de Déu de Vallivana y la plaza de la Iglesia. En este punto, Sus Majestades de Oriente accederán a la iglesia arciprestal, donde tendrá lugar la adoración al Niño Jesús y el tradicional reparto de regalos, en el que los niños y niñas podrán conversar con Melchor, Gaspar y Baltasar. (Informa: J. Ortí)

Almassora incluye una zona sensorialmente amigable

Sus Mágicas Majestades también visitarán Almassora y recorrerán sus calles realizando el itinerario tradicional (calle Boqueras, avenida José Ortiz, calles San Luis y Alcora, Santa Quitèria, calles Trinidad y San Pascual, y plaza de España. Comenzará a las 17.00 h y contará con una zona sensorialmente amigable al inicio del recorrido.Este punto estratégico permitirá evitar esperas y aglomeraciones a las familias y se ubicará en la avenida José Ortiz, en el tramo desde esquina Boqueras hasta esquina Santo Cristo. La zona estará delimitada y adaptada para menores con hipersensibilidad sensorial, trastornos del espectro autista o necesidades específicas.

La magia de la ilusión recorrerá las calles de Segorbe

La cabalgata dará comienzo en Segorbe en la avenida Fray Luis Amigó, para llevar a cabo un recorrido que discurrirá por la plaza General Giménez Salas, las calles Alicante, València y Colón, hasta llegar a la plaza Agua Limpia, donde tendrá lugar la recepción de Sus Majestades de Oriente, a las 19.00 horas.

Los escolares protagonizan el esperado desfile de Onda

En Onda, a las 17.00 h, los Reyes Magos acudirán a la Residencia de la Tercera Edad y, a continuación, visitarán Artesa, donde entregarán regalos a los más pequeños. La cabalgata se iniciará a las 19.00 h, desde el Teatro Mónaco, y recorrerá las calles Cervantes, Ecce Homo, El Pla, Calatrava, Raval de San José, plaza Rey Don Jaime, San Roque y San Miguel, para finalizar en el Ayuntamiento. En las carrozas desfilará el alumnado de los centros escolares del municipio y la reina infantil de la Fira d’Onda, Eva Martínez Chiva. Como colofón, Sus Majestades de Oriente subirán al balcón del ayuntamiento para dedicar un mensaje a los niños de localidad.

Los Reyes Magos acudirán al polifuncional en l’Alcora

Ante las previsiones meteorológicas adversas, l’Alcora no realizará la cabalgata con el recorrido tradicional, con carrozas y grupos musicales desde la Pista Jardín hasta el Ayuntamiento. No obstante, los Reyes Magos llegarán a las 19.00 h al Polifuncional, donde se realizará una función frente al belén viviente, antes de la adoración, y Sus Majestades de Oriente ofrecerán un mensaje a los asistentes. Posteriormente, recibirán la llave de la ciudad de manos del alcalde, que dirigirá también unas palabras a todas las familias. (Informa: R. D. A.)

Burriana mantiene su seña de identidad marinera

En Burriana, la cabalgata mantendrá una de sus señas de identidad más singulares: la llegada de Sus Mágicas Majestades al puerto, en barco. A las 16.00 horas, desembarcarán, en la zona de la lonja, donde descargarán los regalos para los niños. Tras este primer acto, Melchor, Gaspar y Baltasar se trasladarán en coches oficiales al casco urbano y, a las 18.00 h, dará comienzo el desfile, que partirá desde el almacén municipal de la avenida Jaime I, para finalizar en el ayuntamiento. La avenida Jaime I será zona inclusiva, sin música ni luces estridentes ni lanzamiento de caramelos. El desfile continuará por las calles Almesíes, Escorredor, Raval, Mayor y plaza Mayor. Desde el balcón consistorial, el alcalde entregará la llave de la ciudad a Sus Majestades. (Informa: I. Calpe)

La emoción y la música serán protagonistas en Almenara

La primera parada de Sus Majestades de Oriente en Almenara tendrá lugar en la playa Casablanca, en el Edificio Miguel Hernández, donde los niños podrán saludarles. A partir de las 18.00 h, los Reyes Magos visitarán la Iglesia de los Santos Juanes, donde adorarán al Niño Jesús y, posteriormente, se trasladarán a la plaza del Molí para iniciar la cabalgata, que recorrerá la avenida País Valencià. Sus Mágicas Majestades viajarán en una carroza precedida por un espectáculo de animación y una batucada que abrirá la comitiva. Una vez finalizado el recorrido, Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán al Salón de Actos del CMC Paulo Freire, donde la alcaldesa les hará entrega de la llave mágica que abre todas las puertas del municipio para repartir los regalos. A continuación, comenzarán la entrega de obsequios. (Informa: M. Sánchez)

En Moncofa, la reina de las fiestas acompañará a los Reyes

En Moncofa, la cabalgata arrancará a las 18.30 h, desde la entrada a la localidad. Las tres carrozas de los Reyes Magos estarán acompañadas por la reina de las fiestas y su corte de honor, así como por un grupo de niños del CEIP Científic Avel·lí Corma. Tampoco faltará la animación infantil con numerosos personajes. El desfile llegará al ayuntamiento, donde Sus Majestades serán recibidas por la corporación municipal y se encaminarán hasta la iglesia parroquial de Santa María Magdalena, donde harán una ofrenda al niño Jesús. Seguidamente, la comitiva irá a la Casa de Cultura, donde se entregarán los regalos. (Informa: M. Sánchez)

El Polar Express traza el recorrido mágico en Benicarló

En Benicarló, la cita arrancará a las 18.00 h con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar al puerto. A continuación, a las 18.30 h, dará comienzo la cabalgata, que este año tendrá como temática el Polar Express, convirtiendo el recorrido en un viaje mágico. Sus Majestades estarán acompañados por la Colla de Gegants i Cabuts, Diabulus Teatre, Percufenòmens, Guzman Arts Escèniques, el Club de Ball Esportiu Madison y la Asociación Raíces Andaluzas. La cabalgata recorrerá las avenidas Marqués de Benicarló y Méndez Núñez, las calles del Doctor Ferran y Pío XII, la plaza de la Constitución, la calle Ferreres Bretó y finalizará en el ayuntamiento, donde los Reyes Magos dirigirán unas palabras a los asistentes. (Informa: A. Boix)

Peñíscola ilusiona a niños y mayores con su propuesta

En Peñíscola, la cabalgata de Sus Majestades de Oriente partirá, a las 18.00 h, desde el puerto y recorrerá las calles de Llevant y Marcelino Roca, las avenidas de la Mar y España, la plaza de la Constitución y la calle del Mestre Bayarri, finalizando en el Palacio de Congresos. Al concluir el desfile, los Reyes Magos entregarán los regalos en el Palacio de Congresos, llamando uno por uno a los niños. La noche continuará con un ambiente más festivo para el público adulto, con la discomóvil a las 00.30 h, en la carpa de fiestas situada en la explanada del puerto. (Informa: A. Boix).

Torreblanca vivirá una dulce tarde con sabroso chocolate

En Torreblanca, la Cabalgata de los Reyes Magos arrancará a las 18.00 h, desde la calle San Antonio y llegará hasta la plaza Major, donde Sus Majestades serán recibidos por la alcaldesa. Asimismo, las Amas de Casa de Torreblanca ofrecerán chocolate a los presentes. Tras ser agasajadas, Sus Majestades visitarán a los niños para traerles los regalos. (Informa: J. F. R.)

Benicàssim recibe a los Reyes en la parroquia de Santo Tomás

A las 19.00 h, los Reyes Magos adorarán al Niño Jesús en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, antes de iniciar la cabalgata en Benicàssim, que recorrerá la calle Santo Tomás y finalizará en la Carpa de Navidad, donde Melchor, Gaspar y Baltasar atenderán a los más pequeños. La gran noche se completará con la fiesta del Roscón de Reyes, a partir de las 00.15 h, acompañada por la Disco Macro The Luxe XXL. La programación navideña se cerrará mañana con una nueva jornada de actividades en el Parc del Trenet. (Informa: E. Bellido)

Orpesa

En Orpesa, Sus Majestades de Oriente protagonizarán una tarde cargada de simbolismo desde el primer momento, con su llegada a la playa de la Concha, donde iniciarán su visita al municipio. Tras saludar al vecindario desde el ayuntamiento, Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las calles en la tradicional cabalgata, que este año partirá desde la calle Leoncio Serrano y culminará con la adoración al Niño Jesús en la parroquia de San Jaime. La celebración continuará entrada la noche con la discomóvil Bandalay XXL, poniendo el broche festivo a una de las jornadas más esperadas del calendario navideño. (Informa: E. Bellido)