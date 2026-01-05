Nieve a menos de 20 kilómetros de Castellón de la Plana: "Sabía que iba a nevar"

A menos de 20 kilómetros de Castellón de la Plana, en el entorno del Bartolo, han empezado a caer este lunes los primeros copos de nieve como consecuencia de la borrasca Francis, que mantiene a la provincia bajo un episodio de frío invernal poco habitual. Coco, un vecino de Castelló, ha subido hasta la cima tras prever que la jornada podía dejar nieve en las zonas altas, y ha grabado las imágenes que acompañan esta información.

“Siempre subo porque me gusta mucho la zona y como sabía que iba a nevar, he venido. Estoy en la punta de arriba porque he subido andando desde abajo del convento”, explicaba desde casi 700 metros de altura mientras grababa cómo caían algunos copos, aunque lamentaba que “la pena es que no cuaja”.

El episodio se enmarca en una situación meteorológica adversa que ha provocado un desplome generalizado de las temperaturas, con registros bajo cero en numerosos municipios de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta amarilla en el interior sur de la provincia por nevadas que pueden dejar acumulados de hasta cinco centímetros, especialmente en comarcas como Els Ports y el entorno del Penyagolosa, donde ya se ha observado una ligera capa de nieve.

La llegada de aire ártico ha coincidido con una jornada especialmente fría, a las puertas de un Día de Reyes que, según Aemet, será el más gélido en casi tres décadas en la Comunitat Valenciana. Aunque las nevadas han sido en general débiles, sí han condicionado la circulación en varias carreteras del interior, con restricciones puntuales a vehículos pesados y llamamientos a extremar la precaución, especialmente en vías como la CV-12, CV-14, CV-15 o la N-232 a su paso por Morella.

Desde Emergències 112CV se ha activado la situación 0 del Procedimiento de Actuación de Nevadas en Els Ports y l’Alt Maestrat, mientras se espera que el frío intenso continúe al menos hasta el martes. A partir del jueves, según las previsiones, las temperaturas tenderán a recuperarse, poniendo fin a un episodio que ha dejado imágenes poco frecuentes tan cerca de la capital de la Plana.