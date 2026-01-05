Presentan una denuncia contra el torero Fran Rivera en la Fiscalía Provincial de Castellón. Este es el motivo

El exsenador de Compromís por Castellón Carles Mulet ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Castellón contra el torero Francisco Rivera. El motivo de la queja contra Rivera ante sede judicial es porque, según Mulet, este sugiere al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que realice en España una operación similar a la que ha llevado a cabo en Venezuela, que ha culminado en la detención y puesta a disposición judicial del presidente de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa.

En un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram, Francisco Rivera daba las gracias a Trump por haber "puesto la primera piedra para liberar Venezuela, un país maravilloso" y haber capturado a Maduro, "un narcoterrorista asesino y cobarde que lleva reprimiendo y abusando de su pueblo, un dictador con todas las palabras". Acto seguido, le volvía a dar las gracias a Trump y señalaba: "Pero no pare ahora, hay que seguir, mire acá, que aquí hay cosas que huelen a chamusquina y, sobretodo cuando este cobarde se vea allí y empiece a cantar, a va ser maravilloso". Una "liberación" que el torero ha interpretado como el mejor regalo de cumpleaños que le podían hacer, ya que ha soplado las velas recientemente. "Enhorabuena y por la libertad siempre", finaliza el diestro.

De esta forma, este lunes, en un mensaje publicado en la red social 'X', Mulet ha compartido varios pantallazos de una denuncia presentada ante la Fiscalía Provincial de Castellón en el que se hace eco de estas declaraciones, que bajo su punto de vista podrían ser constitutivas de los delitos de traición, provocación, proposición o conspiración para delinquir, provocación de delitos contra el orden constitucional, agravante de publicidad, detención ilegal, delito contra las instituciones del Estado y amenazas graves.

Mulet argumenta que, con su mensaje, Rivera "aplaude y legitima" una "intervención militar extranjera contra un Estado soberano", agradece de forma "directa" a un "jefe de Estado extranjero" y realiza una "instigación expresa a que dicha actuación no se detenga y se proyecte hacia España".