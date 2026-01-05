En Directo
Los Reyes Magos en directo: Primeros cambios en las cabalgatas de Castellón por la previsión meteorológica
Los diferentes municipios de la provincia, pendientes del tiempo para celebrar su tradicional acto dedicado a Melchor, Gaspar y Baltasar
Los municipios de la provincia de Castellón permanecen atentos a la evolución del tiempo para poder celebrar con normalidad los actos tradicionales dedicados a Melchor, Gaspar y Baltasar, en una jornada muy esperada por pequeños y mayores. Las cabalgatas de los Reyes Magos, que se vivirán en directo en distintos puntos de Castellón, llenarán de ilusión, magia y ambiente festivo las calles, manteniendo viva una de las tradiciones más emblemáticas de estas fechas.
Nueva ubicación de la Cabalgata de los Reyes Magos en l'Alcora
Debido a la previsión meteorológica, la Cabalgata de los Reyes Magos se celebrará en el Pabellón Polifuncional, sin recorrido por las calles, en un acto adaptado para garantizar la comodidad y seguridad de todos. Las puertas se abrirán a las 18.30 h con ambientación musical en directo, y el acto comenzará a las 19.00 h con danzas tradicionales, la entrega de la llave del pueblo, la llegada de los Reyes Magos y la bienvenida oficial. De 19.15 a 21.00 h, los niños y niñas podrán saludar a Sus Majestades, hacerse fotos y recibir caramelos, además de disfrutar de un espacio especial junto al Belén para los pastorcillos.
Aviso desde Torreblanca
La Cabalgata de los Reyes Magos tendrá lugar en Torreblanca a las 18:30 horas. En caso de lluvia, el reparto de regalos se realizará en el interior de la iglesia.
Cambios en la cabalgata de Orpesa
La Policía Local de Orpesa ha lanzado el siguiente comunicado "por motivos meteorológicos y para asegurar el correcto funcionamiento del acto":
- SUS MAJESTADES LOS REYES NO LLEGARÁN A LA PLAYA DE LA CONCHA.
- SE CONVOCA A LA CIUDADANÍA A LAS 18:00h EN EL AYUNTAMIENTO PARA RECIBIR A SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. A CONTINUACIÓN, SI EL TIEMPO LO PERMITE SE REALIZARÁ LA CABALGATA.
- FINALMENTE LA ENTREGA DE REGALOS SE REALIZARÁ EN EL RECINTO MULTIUSOS.
Ojo al mensaje de Aemet
- ¿Cuándo empezará a nevar en Castellón? Aemet pronostica el momento exacto
- Precaución en el Baix Maestrat: vertirán agua por el aliviadero de la presa de Ulldecona
- Alerta por nevadas en Castellón en 'cotas muy bajas
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor
- El 'top-10' de los municipios de Castellón con más demanda para comprar una vivienda
- El primer premio de la Lotería Nacional deja parte del botín en Castellón
- Castellón se prepara para un enero de alto riesgo: frío extremo, lluvias intensas y la amenaza real de nieve a cotas muy bajas
- La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico