Los Reyes Magos en directo: Primeros cambios en las cabalgatas de Castellón por la previsión meteorológica

Nueva ubicación de la Cabalgata de los Reyes Magos en l'Alcora

Debido a la previsión meteorológica, la Cabalgata de los Reyes Magos se celebrará en el Pabellón Polifuncional, sin recorrido por las calles, en un acto adaptado para garantizar la comodidad y seguridad de todos. Las puertas se abrirán a las 18.30 h con ambientación musical en directo, y el acto comenzará a las 19.00 h con danzas tradicionales, la entrega de la llave del pueblo, la llegada de los Reyes Magos y la bienvenida oficial. De 19.15 a 21.00 h, los niños y niñas podrán saludar a Sus Majestades, hacerse fotos y recibir caramelos, además de disfrutar de un espacio especial junto al Belén para los pastorcillos.