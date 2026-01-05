Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Reyes Magos en directo: Primeros cambios en las cabalgatas de Castellón por la previsión meteorológica

Los diferentes municipios de la provincia, pendientes del tiempo para celebrar su tradicional acto dedicado a Melchor, Gaspar y Baltasar

Los Reyes Magos traerán ilusión a pequeños y mayores de la provincia.

Los Reyes Magos traerán ilusión a pequeños y mayores de la provincia.

Los municipios de la provincia de Castellón permanecen atentos a la evolución del tiempo para poder celebrar con normalidad los actos tradicionales dedicados a Melchor, Gaspar y Baltasar, en una jornada muy esperada por pequeños y mayores. Las cabalgatas de los Reyes Magos, que se vivirán en directo en distintos puntos de Castellón, llenarán de ilusión, magia y ambiente festivo las calles, manteniendo viva una de las tradiciones más emblemáticas de estas fechas.

Castellón vivirá el día de Reyes más frío en casi 30 años: cinco grados por debajo de la media

Dificultades estructurales en la industria cerámica: 44 instalaciones se encuentran inactivas

