La tasa ‘eco’ de la UE a los fertilizantes costará 5 millones de € más a Castellón

Un nuevo golpe desde Europa para el campo de Castellón, y esta vez, de la mano de sobrecostes, de 40 euros por hectárea como mínimo -e incluso 100 de máximos-. Es la estimación del efecto económico que implicará la nueva tasa ecológica o verde que marca una nueva normativa europea que ha entrado en vigor este enero.

Desde AVA-Asaja ya han hecho un cálculo de la repercusión en cifras que tendrá entre los agricultores de la provincia de Castellón y, como mínimo, rondará los 5 millones de euros. Y eso añadido a lo que puedan subir ya de por sí los fertilizantes en este 2026.

Ajuste de carbono

En concreto, el cambio se sustenta en la entrada en vigor del llamado Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (MAFC), un impuesto impulsado desde la Unión Europea (UE) que lo que grava son las importaciones de materias primas, en función de las emisiones de carbono que se hayan generado durante su producción. La UE iniciará la recaudación en 2027, pero en base a las emisiones de CO2 que se registran ya este 2026.

Para el secretario general de la Unió Llauradora, Carles Peris, «es una noticia negativa de cara al rendimiento económico del productor. Los fertilizantes son un elemento básico para la producción, para tener producciones estables y lo más elevadas posibles que proporcionen un rendimiento económico para el productor».

Por ello, todo aquello que eleve su precio repercute. Según Peris, «el fertilizante es algo necesario para todos los cultivos y los sectores. En los leñosos da igual que sean de regadío que de secano, tienes que hacer aportaciones nutricionales para que los árboles se encuentren en condiciones. Al final es el alimento del árbol, de la planta».

Pero no solo influye en estos sino también en las hortalizas, «donde también es esencial esa aportación, por tanto, todo lo que sea incrementar el coste de un elemento básico al productor, le va a suponer incrementar esa partida en la producción. Aparte de su precio de mercado, si aplicas una tasa, siempre va a suponer un alza de costes y es un factor negativo».

Foto de un 'collidor' cogiendo naranjas. / Mediterráneo

Sin alternativa consolidada

El máximo representante de la Unió Llauradora en Castellón y la Comunitat argumentó además que quedan pocas salidas para intentar compensar esta tasa a los fertilizantes tradicionales. «La nutrición orgánica alternativa al fertilizante tampoco está suficientemente desarrollada. Tirar adobes orgánicos es también costoso y hay la disponibilidad que hay. Y los biológicos a través de bacterias aún no están lo suficientemente desarrollados para ser una opción real. Lo que se hace por ahora es que son complementos al abono clásico. La base de la nutrición aún es el fertilizante de toda la vida».

Impacto en la competencia

La Unió ya advirtió que aplicar este enero el CBAM --aprobado por la UE en 2023 pero cuya prórroga acabó el 31 de diciembre-- va a generar «un nuevo incremento de costes para agricultores y otra pérdida de competitividad frente a terceros países». Esta norma, combinada con la eliminación progresiva de derechos de emisión gratuitos a fabricantes europeos, elevará directamente su precio.