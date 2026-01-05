Tuberías oxidadas y fugas de agua: empieza la reforma de la climatización en la Ciudad de la Justicia de Castellón
Las instalaciones tienen 20 años de antigüedad
Europa Press
La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha iniciado las obras para reformar la instalación de climatización de la Ciudad de la Justicia de Castellón.
El objetivo es renovar las instalaciones, que tienen una antigüedad de 20 años y sufren roturas en la red de tuberías, y aprovechar para introducir mejoras que contribuyan a un mayor ahorro y eficiencia energética del edificio.
Renovación de las instalaciones
Esta actuación, con un importe de 1.931.805 euros, beneficiará directamente a unas 700 personas que trabajan en la Ciudad de la Justicia de Castellón entre magistrados, letrados, fiscales y personal al servicio de la Conselleria de Justicia, así como a unas 1.500 personas que de media visitan esta sede judicial.
La actuación prevista para reformar la instalación de climatización se centrará en la sustitución de las tuberías de frío y calor, que actualmente son de acero, y dan suministro a los fan-coils (equipos agua-aire) del edificio.
Mejora de la eficiencia energética
El motivo principal de la reforma es que las tuberías de distribución de climatización presentan un estado de oxidación muy avanzado, provocando continuas fugas de agua del sistema. Estas tuberías se reemplazarán por tuberías de polipropileno random (PPR), material con una mayor resistencia a la corrosión.
Además, está previsto sustituir las bombas actuales de distribución de agua de caudal constante por bombas con variador de frecuencia que permitan ajustar el caudal de agua a la demanda de temperaturas del edificio, consiguiéndose un ahorro importante de energía.
Modernización de los sistemas
Por otro lado, se renovará todo el sistema de gestión de la instalación de climatización, ya que el actual se ha quedado obsoleto tecnológicamente y no es posible encontrar repuestos compatibles. El nuevo sistema incorporará termostatos digitales y la renovación de válvulas para unidades fan-coils, integrándose todos los componentes en el sistema de control.
Asimismo, se intervendrá en el sistema de renovación de aire mediante la incorporación de mejoras que optimizarán la distribución del aire exterior filtrado suministrado por las unidades de tratamiento de aire, garantizando una ventilación eficiente en todos los recintos del edificio.
Actuaciones complementarias
Al mismo tiempo, en los pasillos del ala este de todas las plantas, se sustituirá el techo fijo existente por un sistema de techo desmontable, con el fin de facilitar el acceso a las instalaciones para su mantenimiento y reparación.
