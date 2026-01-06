La Diputación pone en valor su compromiso en 2025 con el patrimonio de Castellón "porque sin historia no hay futuro”

La Diputación de Castellón ha culminado un 2025 “entregado a la protección del patrimonio de la provincia” porque, tal y como ha señalado la presidenta de la institución, Marta Barrachina, “sin historia no hay futuro”.

“El legado que hoy atesora la provincia forma parte de nuestra identidad y es un emblema de nuestra tierra. Mimarlo, protegerlo y preservarlo no solo es un deber para generaciones futuras, es una obligación para quienes hoy sabemos que somos herederos de siglos de historia que hoy admiramos”.

En 2025, el Servicio de Conservación y Restauración de Bienes Culturales ha culminado la protección del cofre gótico del Ayuntamiento de Ares del Maestre, que hoy se exhibe en el Museu de Belles Arts de Castellón. Ha trabajado en la restauración del Cristo de Medinacelli de la Sagrada Familia de Castellón y ha recuperado siete piezas de cerámica del Monte Calvario de Montán.

Estas labores no han impedido que también se hayan asistido piezas cerámicas del Museo de l’Alcora, trabajado en el relieve de Agustí Ballester, del Ayuntamiento de Cervera del Maestre, así como puesto en valor varios azulejos del desaparecido palacio de los Vallterra, en Càlig. Por último, la Piedad de Alfondeguilla y la restauración del vestuario de esta pieza tan venerada en la localidad completan los trabajos entregados por un departamento “que no descansa”.

“Hoy somos una provincia única porque somos ricos en patrimonio y compartirlo es aprender a querer a nuestra provincia”, ha considerado la presidenta de la Diputación. Una función que el diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, ejerce al frente del departamento “que en breve presentará otros proyectos ya completados como las andas de Sant Blai de Burriana, el panel cerámico de la Pelejaneta o el Nazareno de Nules”.

“No hay minuto que perder porque esta tierra es un tesoro patrimonial”. El reto es que con el inicio del año, la Diputación de Castellón complete las labores de restauración que se ejecutan en las puertas de Morella y se culminen los trabajos de rehabilitación de las antiguas herramientas del Consorcio de Bomberos. “El proceso ya está prácticamente ultimado”, ha manifestado el diputado provincial.

Divulgación

En este objetivo de dar a conocer los conocimientos y ampliar el aprendizaje en la etapa educativa, Clausell ha explicado que el departamento trabaja en la publicación de un cuento dirigido a escolares para divulgar la función del Servicio de Restauración y, a su vez, concienciar sobre el patrimonio provincial.

“Es un objetivo que deseamos que vea la luz este 2026 y que se suma a otros trabajos que desarrolla el departamento en paralelo”, explica Clausell. De hecho, en la actualidad el servicio trabaja en la restauración de las esculturas de San Cosme y San Damián, de Vinaròs; en la cruz románica y un relieve de madera de Cervera del Maestre; en dos lienzos de San Vicente Ferrer de Castellón; además del cuadro de la Batalla de Morella, que posee el Ayuntamiento de Segorbe; la peana del Cristo de Figueroles; y también la restauración del relieve de Agustí Ballester de Cervera del Maestre, esta última en trámite.

Entre otros objetivos, “estamos trabajando también para que el área de Restauración disponga de un servidor informático actualizado. El objetivo es transferir todos los datos del antiguo servidor a uno nuevo porque somos conscientes de que con una mayor capacidad tecnológica el acceso a los recursos y al archivo del departamento gana en eficacia y agilidad. En definitiva, gana nuestra provincia”, ha concluido Clausell.

Cabe señalar que el presupuesto de 2026 contempla para el área de Patrimonio una partida superior a 3,8 millones de euros. Además de las acciones propias del departamento, destacan los convenios destinados a la Torre del Rey de Oropesa del Mar (100.000 euros), el de la Cartuja de Valldecrist de Altura (345.000 euros), el del Palau de Sant Joan de Cinctorres (250.000 euros) y por último el dirigido al Santuario Sant Joan de Penyagolosa (875.000 euros).