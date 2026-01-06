El Estanc de Sant Francesc vende el primer premio del Niño

Si el segundo premio del gordo se quedó en l'Alcora a un solo número, esta vez sí que la suerte llegó a la capital de l'Alcalatén con el primer premio del sorteo del Niño el 06703, vendido en el Estanc San Francesc, más conocido por el Estanc de Amparo, que es la dueña y una persona muy popular en la villa ceramista.

Estuvimos hablando con la dueña del estanco, Amparo Lluesma Guillamón, que manifiesta que no sabe los decimos de máquina que ha vendido ni a quién le ha podido tocar, pero asegura que se alegra mucho que haya llegado a l'Alcora, así como a Castelló, Burriana, Benicàssim y Onda, y "ojalá se hubiera vendido íntegramente en la provincia", añade.

El Estanc de San Francesc llamado así por estar en la calle que lleva el nombre de dicho Santo, lleva más de 40 años con permiso para vender lotería, habiendo dado la alegría de muchos premios. Como en 2004, el de seis aciertos de la Lotería Primitiva, con más de millones de euros de premio, así como otros de la Bonoloto y de la Lotería Nacional.

Amparo está muy contenta y lo celebró con botellas de cava en el estanco donde vendió el primer premio con buena parte de la familia.

Solidaria

La dueña del estanco es una persona muy apreciada y solidaria que colabora en prácticamente todo lo que se le pide para sorteos benéficos. Tiene, entre otros honores, ser Madrina de Honor de la Hermandad del Santísimo Cristo del Calvario, que es la que creó la famosa Rompida de la Hora de l'Alcora.

Desde el año 1995 cuando los jubilados de l'Alcora viajaron a Palma de Mallorca y trajeron parte del gordo de Navidad, que no tocaba en l'Alcora un premio tan importante relacionado con estas fechas navideñas.