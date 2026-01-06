El tiempo: ¿Cuándo se irá el temporal de frío de Castellón?

La entrada de aire ártico provocará que las próximas 24 horas las temperaturas en la provincia de Castellón sean gélidas, especialmente en el interior de Castellón, donde la sensación térmica podría bajar hasta -10º . De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que el de hoy sea el día de Reyes más frío desde 1997 en la Comunitat con 2,9º de media cinco grados por debajo de lo normal. En el caso de Castellón, después de inviernos muy cálidos, las temperaturas de los próximos días probablemente sean las más bajas en la provincia desde enero de 2021.

Las mínimas llegaron el lunes a -7,3º en Coratxà y a -6,4º en Castellfort. Mientras, los valores máximos se movieron entre la horquilla de los 10º de Almenara (el valor más alto) y los -3,9º de la Pobla de Benifassà (el más bajo). Además, el viento rozó los 90 km en la Pobla de Benifassà, según la red de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Nevadas

A partir de 450 metros se produjeron nevadas, por lo general débiles en puntos del Maestrat como Benafigos, Càlig y Serratella así como en zonas más elevadas, como Vistabella. También municipios como Ares del Maestrat se despertaron con los alrededores cubiertos de blanco. Igualmente, estampas típicamente invernales en puntos dels Ports, como Vilafranca o Portell.

Estampa invernal en Vilafranca. / Ajuntament de Vilafranca

El viento, protagonista

«Nevó de madrugada. A las 9.00 estábamos a -6º. El principal problema es que hace mucho viento, que ha congelado la poca nieve que ha caído. Antes de iniciar la cabalgata, estamos a -2º», explicaba el alcalde de Ares, quien advertía que, al caer la noche el mayor peligro eran las heladas.

El temporal de nieve causó por la mañana afectación a carreteras de las comarcas dels Ports y el Maestrat, donde la circulación estuvo condicionada en varias carreteras como la CV-12, la CV-14 y la CV-15. Igualmente, el Consorcio Provincial de Bomberos y también la Generalitat estuvieron realizando rutas por ambas comarcas con equipos quitanieve y, de forma preventiva, en el Alto Palancia y Alt Millars.

Precisamente, Bomberos del Consorcio intervinieron por un vehículo volcado en un accidente de tráfico en Ares. Asimismo, en el kilómetro 7 al 11 la CV-128 fue cortada debido a que un camión se había quedado cruzado en la carretera. También hubo puntos donde había que circular con precaución en la CV-170 (Vistabella) y la CV-124 (Castellfort) por nieve.

¿Hasta cuándo durará el temporal?

El catedrático de Climatología, José Quereda, señaló que a partir del miércoles es previsible una pequeña elevación de las temperaturas y mayor presencia del sol al alejarse hacia Italia la lengua polar que nos cubre. No obstante, advierte, esa próxima estabilidad anticiclónica de jueves y viernes podría no ser muy consistente.

Previsión para este martes 6

Este martes, 6 de enero, se prevé un ligero aumento de las máximas mientras que persiste el riesgo de heladas generalizadas en el interior y débiles en la costa. El protagonista será el viento del noroeste, que soplará moderado, con rachas muy fuertes en el interior norte. En Castelló las máximas llegarán a 13º y las mínimas a 2º. En el interior se esperan valores nocturnos negativos, como los -4º en Morella y los 3º de máxima.