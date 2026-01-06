Javier Puello, el lotero que ha repartido el primer premio de El Niño en Castelló: "Ya tocaba, después de la decepción del Gordo de Navidad"
Lleva 40 años trabajando en la administración de la plaza Santa Clara
Javier Puello lleva 40 años vendiendo lotería desde la administración número 4, El Fadrí, de la plaza Santa Clara de Castelló, y hasta el momento no había vendido el primer premio del sorteo de El Niño. Eso ha cambiado en la edición de este año, ya que de su ventanilla ha salido el número 6.703, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.
"No sabemos por el momento cuánto hemos repartido, puesto que el número se ha vendido por terminal. Ayer ya no había terminaciones y se compraron muchos décimos de esta manera", explica, muy satisfecho por ser uno de los cinco vendedores de lotería que han vendido el primer premio en Castellón.
"Estoy contento también por la decepción que supuso el sorteo de la Lotería de Navidad, que no dejó nada en Castellón", añade. Pero al margen de la satisfacción, también existe para él otra sensación: alivio. "Aunque no hubiese tocado también hubiera estado muy contento, porque se acaba una temporada de mucho trabajo. Ya apetecía acabar".
"En vez de vino, me voy a abrir un champán", finaliza.
