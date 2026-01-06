Llegan los Reyes Magos a Castellón...y la vuelta al cole

Qué diferente despertarse en la mañana del 6 de enero con la ilusión en los ojos para descubrir las sorpresas de los Reyes Magos a hacerlo el día después, 7 de enero, con las prisas para llegar a punto al colegio, pues este miércoles se retoman las clases en los centros educativos tras el periodo vacacional en Castellón. Poco tiempo para jugar, aunque muy aprovechado. Y una semana en las aulas, algo más corta.

Los más pequeños han alucinado en esta jornada mágica tras ver cómo se cumplían muchos de sus sueños con los juguetes que esperaban de sus Majestades de Oriente. La curiosidad no se ha limitado a los obsequios sino también a ver cuánta leche, agua o bombones había tomado la comitiva real.

Leche, bombones, 'palla' y 'garrofes' para los tres Reyes Magos y sus camellos, en un hogar de Castellón. / Mediterráneo /Nano Banana

Una ruta por la ilusión

En los hogares de todo Castellón se ha vivido el trasiego de ir a las casas de tíos, abuelos y padrinos para descubrir qué les habían dejado Melchor, Gaspar y Baltasar.

Los juegos de mesa más de moda han triunfado en los hogares de Castelló. / Mediterráneo / E. Colom

En estas fiestas navideñas del 2026, como ya comentaron desde Todojuguete, las cartas de los niños y niñas de Castellón han sido de lo más variadas: todo tipo de juegos de mesa para pasar tiempo en familia, desde tradicionales a basados en programas de televisión; o artículos electrónicos como la taquilla secreta o los populares mini verse y todo tipo de fábricas basadas en manualidades o construcción como Lego. Y cómo no, en el top 3, la Casa de muñecas de Gabby, el futbolín de Playmobil y dj Furby.

Un grupo de amigos en una peña de Vila-real recibió la entrega directa del rey Gaspar. / Mediterráneo/ J. J. Montoliu

Otra estampa que es un clásico y, cómo no, se ha visto en las calles de la capital de la Plana han sido los paseos en familia para probar los nuevos juguetes en el parque: desde las bicicletas a los patinetes o los carritos de muñecas.

El 6 de enero es símbolo de diversión y disfrute también al aire libre. / Erik Pradas

¿Figura o haba?

Una familia de Benicarló, con el tradicional Roscón, donde salió la figura y el haba. / Mediterráneo / C. García

Compartir la comida y la tarde con los familiares ha sido la experiencia que más se ha vivido en los hogares; aunque también muchos castellonenses han optado por celebrar los Reyes juntos, pero en restaurantes. En lo que sí han coincidido en todos los casos es en el postre: el tradicional Roscón de la noche del 5 ha repetido protagonismo en la comida del 6, con una nueva oportunidad de que a los comensales les tocara el haba -a pagar el dulce- o la figura y, con ella, resultaran coronados. ¡Feliz vuelta al cole...y al trabajo!