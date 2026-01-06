El Niño reparte 200.000 euros por décimo en una tienda de Benicàssim

El Gordo de la Lotería del Niño deja fortuna en Benicàssim este 6 de enero gracias a l’Arberquina, el comercio regentado por Tania Martí y Héctor Gimeno, que ha vendido décimos del número 06703, agraciado con 200.000 euros. El establecimiento, ubicado en la calle Santo Tomás 119, confirma así una trayectoria especialmente ligada a la buena suerte desde su apertura.

La responsable del negocio explica que el número premiado se ha vendido por terminal, dentro de un sistema mixto, y que por el momento no se conoce cuántos décimos exactos se han repartido ni el importe total vendido en Benicàssim, ya que el número está muy distribuido en distintos puntos de España.

Tampoco han contactado todavía con personas agraciadas, algo habitual en las primeras horas tras el sorteo.

Tras el verano

El número ganador comenzó a venderse después del verano, una vez agotado el número habitual del establecimiento. A partir de ese momento, l’Arberquina empezó a ofrecer distintos números por terminal, entre ellos el que finalmente ha resultado agraciado con el primer premio del Niño.

La alegría es doble para sus propietarios, ya que el negocio inició su andadura en abril de 2024 y, en menos de dos años, ha repartido numerosos premios relevantes. Entre ellos figuran un quinto premio de la Lotería de Navidad del 22 de diciembre del pasado año, varios segundos premios de la Lotería Nacional y, especialmente, un millón de euros del Euromillones el 5 de septiembre del 2025.

“Es muy fuerte, no nos lo creemos”, reconoce Tania Martí, que recuerda además que la buena racha coincide con una etapa muy especial a nivel personal. Su hijo tiene actualmente nueve meses, una circunstancia que comentan con humor entre clientes y vecinos. “Ha llegado con muchos panes debajo del brazo”, señala, ya que además cuando repartieron el primer premio estaba embarazada.

Aunque el 6 de enero es festivo, el establecimiento ha abierto unas horas por la mañana con motivo del sorteo del Niño. Algunos vecinos ya se han acercado para felicitarles, a la espera de que la noticia se extienda entre la clientela habitual.