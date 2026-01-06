Nuevo plan piloto de Sanidad en Castellón: impulsa la lactancia materna en 16 ambulatorios

La Fundación Fisabio y la Dirección General de Salud Pública, dependientes de la Conselleria de Sanidad, han presentado el proyecto piloto de promoción de la lactancia materna durante los primeros mil días de vida, que se llevará a cabo en 16 centros de salud de la provincia de Castellón en el marco del proyecto europeo JA PreventNCD.

La experiencia cuenta con el apoyo de la iniciativa IHAN –promovida por la OMS y Unicef–, el Centro de Salud Pública de Castellón y el Departamento de Salud de Castellón, agentes imprescindibles para su implementación, según un comunicado de la Generalitat.

Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran la acreditación de los 16 centros de salud, bajo los estándares de la OMS, y la implantación de comunidades de apoyo para la lactancia materna, declarada como derecho humano por la ONU en 2016.

Varias fases

El programa IHAN acredita a los equipos de los centros de salud mediante un proceso de varias fases, evaluadas externamente.

En cada fase, los profesionales reciben formación en buenas prácticas basadas en evidencia científica y reconocidas por la OMS y UNICEF. Esta acreditación garantiza que los centros ofrecen un entorno seguro y favorable para madres y bebés durante la lactancia.

A su vez, el proyecto impulsa la creación de comunidades de lactancia materna orientadas a acompañar y apoyar a las familias en el proceso. Para la responsable del desarrollo del proyecto piloto, Marta García-Sierra, técnica de Fisabio, es fundamental “involucrar activamente a municipios, asociaciones y grupos locales para crear redes que acompañen la lactancia”.

Dinámicas participativas

Las actividades incluyen talleres prácticos, grupos de apoyo y dinámicas participativas. La jornada de lanzamiento, celebrada en el Centro de Salud Pública de Castellón, ha reunido a personal sanitario y asociaciones de apoyo a la lactancia.

La presidenta de IHAN, Salomé Laredo, ha subrayado la importancia de la lactancia materna: “Se trata de la alimentación prevista por la naturaleza para el correcto desarrollo de los seres humanos y salirse de esa norma conlleva riesgos para la salud. Estamos construyendo entre todos una comunidad sostenible de lactancia materna”.

Otras autoridades han querido mostrar su apoyo a la iniciativa, entre ellas el presidente de UNICEF Comunitat Valenciana, Celestino Suárez; la directora de Enfermería del Departamento de Salud de Castellón, Graciela Alcaide, y la subdirectora de Promoción de la Salud y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, Mara Garcés.

En la jornada de lanzamiento han participado también asociaciones como Mamare y Amamanta, presentando los talleres y metodologías para la formación de grupos de apoyo que serán incorporadas en la atención de los centros participantes.