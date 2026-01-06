El primer premio de El Niño cae en cinco municipios de Castellón
El 6.703 ha sido agraciado dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado
El número 6.703 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado.
Ha sido muy repartido en toda España, vendido, entre otros puntos, en cinco municipios de Castellón: Castelló, Burriana, l'Alcora, Onda y Benicàssim.
En Onda, la administración que ha vendido el primer premio está en la calle Ribesalbes; en Benicàssim, en la calle Santo Tomás, 119; en Castelló, en la plaza Santa Clara; en l'Alcora, en la calle San Francisco; y en Burriana en la plaza Mayor, 7.
El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo) ha sido para el número 45.875, vendido en O Porriño (Pontevedra), Aranjuez, Barcelona, Las Cabañuelas y Madrid.
El tercer premio ha sido para el número 32.615, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.
