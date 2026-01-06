El pueblo de Castellón que se ha 'congelado' el día de Reyes: -8,8 grados... y -3,5 en Castelló

Las previsiones de Aemet lo habían advertido: el día de Reyes de 2026 puede ser el más frío desde 1997. Falta todavía obtener los datos del cierre de la jornada, pero si se cumple lo anunciado la temperatura media durante la jornada del lunes en la Comunitat Valenciana puede ser hasta cinco grados inferior a los registros normales.

Las mínimas de las últimas 12 horas en Castellón van en esa dirección. Y es que si ayer se desplomaron hasta los -7,3, en la Pobla de Benifassà, hoy lo han hecho hasta los -8,8, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet). Son decenas los municipios donde se han marcado registros negativos, entre ellos la capital de la Plana, donde el termómetro ha caído hasta los -3,5 en la torre situada en la calle Río Júcar.

Frío polar

La localidad donde se ha marcado el récord de frío ha sido Vilafranca, concretamente en la Pobla del Bellestar.

Imagen de la cámara de Avamet de la Pobla del Bellestar, hoy. / Avamet

En Els Ports los registros han sido muy bajos, por ejemplo en Forcall, donde han llegado a los -7,6, o en Morella, a los -7,4. Pero también en el Alto Palancia se han marcado datos extremos, como por ejemplo en El Toro (-7,6).

Temperaturas mínimas en Castellón del 6 de enero. / Avamet

¿Hasta cuándo durará el frío?

Parece ser que durante la jornada del martes se vivirá el punto máximo de este episodio de ola de frío de los últimos días, provocado por la borrasca Francis, y que el miércoles ya se vivirá un ligero incremento de las temperaturas.

Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón: