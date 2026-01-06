La suerte sonríe a lo grande esta vez a Castellón y el primer premio del sorteo del Niño cae en cinco municipios

Tras un sorteo de la Lotería de Navidad donde la suerte fue totalmente esquiva para Castellón, que se quedó huérfana de grandes premios (solo otras tres provincias se quedaron igual de secas en toda España), este martes tenía pinta de que la diosa fortuna iba a ser igual de huidiza para los castellonenses.

Pero esta vez la ventura sí se ha guardado un final feliz en el sorteo del Niño y ha sonreído a lo grande a Castellón, como ya pasara hace escasos dos años, cuando el primer premio también dejó unas cuantas alegrías en la provincia. En concreto, ahora han sido cinco los pellizcos del número más esperado que se han saboreado en territorio castellonense. Un 06703 que se recordará especialmente en Castelló, Burriana, Onda, Benicàssim y l’Alcora, donde cayó un primer premio enormemente repartido por más de 50 municipios de España.

Según confirmaron desde Loterías y Apuestas del Estado, aún se desconoce cuántos décimos se distribuyeron en cada punto de venta señalado por la suerte, por lo que todavía no se puede calcular cuántos millones han caído. El denominador común es que en todos los casos los boletos se vendieron a través del terminal, por lo que ni los propios loteros saben la cantidad que han repartido en el sorteo. Lo único seguro es cada décimo está valorado en 200.000 euros.

En l'Alcora es donde la celebración ha sido más numerosa. / R. D. A.

Castelló

En Castelló, la suerte se ha concentrado en la administración número 4, El Fadrí, de la plaza Santa Clara, donde Javier Puello lleva 40 años vendiendo lotería y hasta este martes no había vendido el máximo botín del Niño. «Estoy contento también por la decepción que supuso el sorteo de la Lotería de Navidad, que no dejó nada en Castellón», añade.

Pero al margen de la satisfacción, el lotero experimentó otra sensación: alivio. «Aunque no hubiese tocado también hubiera estado muy contento, porque se acaba una temporada de mucho trabajo. Ya apetecía acabar», afirma.

Erik Pradas

Onda

En Onda, el comercio más feliz de toda la localidad ha sido Morata Regalos, que también repartió un trocito del 06703. «Al ser festivo, no íbamos a dar servicio, pero abrimos un rato tras el sorteo para ver si venía el o los afortunados. No paró de llamarnos gente para avisarnos de que había caído aquí», cuenta Mayte Romero, la propietaria del establecimiento.

En Onda, el comercio Morata Regalos repartió también un pellizco del número 06703. / Mediterráneo

Benicàssim

En Benicàssim, toda la fortuna ha ido a parar a l’Arberquina, la tienda regentada por Tania Martí y Héctor Gimeno. La alegría es doble, ya que el negocio inició su andadura en abril de 2024 y, en menos de dos años, ha repartido numerosos premios relevantes. Entre ellos figuran un quinto premio de la Lotería de Navidad de 2024, varios segundos premios de la Lotería Nacional y, especialmente, un millón de euros del Euromillones el 5 de septiembre del 2025.

Tania Martí y Héctor Gimeno llevan la tienda de alimentación l’Arbequina en Benicàssim. / Eva Bellido

l'Alcora

En l’Alcora, el Estanc Sant Francesc, más conocido por el Estanc de Amparo, que es la dueña y una persona muy popular en la villa ceramista, repartió otro pellizco. Su responsable, Amparo Lluesma, se ha mostrado «supercontenta», no solo porque el primer premio sonriera a su negocio, sino también a otros cuatro municipios de la provincia. Prueba de ello es que lo celebró con botellas de cava junto a buena parte de la familia.

En l'Alcora, el Estanc Sant Francesc celebró a lo grande dar el primer premio del Niño. / R. D. A.

Burriana

Y, por último, Burriana ha sido el último punto de Castellón en el que el 06703 dio más de una alegría. Su artífice ha sido el Estanc Nela, ubicado en el número 7 de la plaza Mayor, por lo que se trata de un negocio por el que pasa a diario bastante gente al estar a escasos metros del ayuntamiento.