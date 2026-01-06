Turismo en Castellón: el destino más pequeño de la Comunitat, pero el que más crece
La organización hotelera Hosbec hace balance de la ocupación anual
Castellón tiene una dimensión turística muy inferior a la provincia de Alicante, pero el informe de ocupación elaborado por la organización hotelera Hosbec muestra avances esperanzadores. El documento señala que es la zona turística de la Comunitat en la que más creció la ocupación anual en 2025, con una subida del 1,2%, frente al 0,4% autonómico. Adelanta en una décima a Benidorm, mientras que el resto de áreas analizadas fueron a la baja: la Costa Blanca descendió un 0,3%, la provincia de Valencia un 1,5%, y la ciudad de València cayó un 0,6%.
Castellón cerró el pasado año con una ocupación media anual del 72%, "en un contexto claramente marcado por la fuerte estacionalidad que caracteriza al destino", que se centra de forma especial en los meses de verano. Pese a ser "la provincia que más acusa el calendario turístico", también es "la que más esfuerzos concentra para alargar la temporada", apuntan.
Evolución mensual de la ocupación
En su análisis, mencionan que el mes de febrero fue "especialmente dinámico" y que tras un agosto al 88%, "septiembre fue todavía muy sólido". En cambio, a partir de octubre empiezan los cierres de temporada de los primeros establecimientos. "En diciembre, la ocupación baja al 44,9%, reflejo directo de la reducción de la oferta disponible", detallan.
Si Castellón cuenta en agosto con 25.700 plazas disponibles en 228 establecimientos, al cierre del año se reduce la oferta a 10.000 plazas y 122 hoteles operativos. Pese a ello, apuntan a que hay margen para poder crecer.
Perfil del visitante y retos pendientes
Una de las razones explicitadas por Hosbec para comprender la fuerte estacionalidad tiene que ver con el aplastante peso del visitante nacional, que en 2025 fue del 80,8%. Franceses, británicos y alemanes son los principales mercados del turismo internacional. El documento apela al papel del aeropuerto para diversificar la demanda.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Cuándo empezará a nevar en Castellón? Aemet pronostica el momento exacto
- Precaución en el Baix Maestrat: vertirán agua por el aliviadero de la presa de Ulldecona
- Alerta por nevadas en Castellón en 'cotas muy bajas
- Nieve a menos de 20 kilómetros de Castellón de la Plana: "Sabía que iba a nevar"
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor
- El 'top-10' de los municipios de Castellón con más demanda para comprar una vivienda
- El primer premio de la Lotería Nacional deja parte del botín en Castellón
- Los Reyes Magos en directo: Las cabalgatas llenarán de ilusión las calles de Castellón