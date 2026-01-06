Turismo en Castellón: el destino más pequeño de la Comunitat, pero el que más crece

Castellón tiene una dimensión turística muy inferior a la provincia de Alicante, pero el informe de ocupación elaborado por la organización hotelera Hosbec muestra avances esperanzadores. El documento señala que es la zona turística de la Comunitat en la que más creció la ocupación anual en 2025, con una subida del 1,2%, frente al 0,4% autonómico. Adelanta en una décima a Benidorm, mientras que el resto de áreas analizadas fueron a la baja: la Costa Blanca descendió un 0,3%, la provincia de Valencia un 1,5%, y la ciudad de València cayó un 0,6%.

Castellón cerró el pasado año con una ocupación media anual del 72%, "en un contexto claramente marcado por la fuerte estacionalidad que caracteriza al destino", que se centra de forma especial en los meses de verano. Pese a ser "la provincia que más acusa el calendario turístico", también es "la que más esfuerzos concentra para alargar la temporada", apuntan.

Evolución mensual de la ocupación

En su análisis, mencionan que el mes de febrero fue "especialmente dinámico" y que tras un agosto al 88%, "septiembre fue todavía muy sólido". En cambio, a partir de octubre empiezan los cierres de temporada de los primeros establecimientos. "En diciembre, la ocupación baja al 44,9%, reflejo directo de la reducción de la oferta disponible", detallan.

Si Castellón cuenta en agosto con 25.700 plazas disponibles en 228 establecimientos, al cierre del año se reduce la oferta a 10.000 plazas y 122 hoteles operativos. Pese a ello, apuntan a que hay margen para poder crecer.

Perfil del visitante y retos pendientes

Una de las razones explicitadas por Hosbec para comprender la fuerte estacionalidad tiene que ver con el aplastante peso del visitante nacional, que en 2025 fue del 80,8%. Franceses, británicos y alemanes son los principales mercados del turismo internacional. El documento apela al papel del aeropuerto para diversificar la demanda.