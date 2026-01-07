Biblioteca sobre ruedas de récord: más de 40.000 kilómetros para llevar libros a 92 municipios de Castellón

Castellón tiene una biblioteca sobre ruedas de récord. Hasta 40.000 kilómetros ha recorrido durante el 2025 el servicio de Bibliobús con el objetivo de llevar la lectura a 33.179 personas de 92 municipios de la provincia.

La iniciativa de la institución provincial bate este último ejercicio sus récords tras incorporar a 19 localidades al circuito, que disfrutan de una amplia varieda de publicaciones gracias a los dos vehículos que pretenden fomentar

Mil paradas

Dentro del reto “de llevar la cultura hasta el último rincón de la provincia, el Bibliobús ha ampliado su carácter asistencial en 2025 hasta rozar el millar de paradas a lo largo de sus rutas”, según ha destacado la diputada de Publicaciones, Marisa Torlà, quien ha puesto en valor el servicio que atiende especialmente a las localidades del interior

En el caso del sector norte, fueron 15.930 los usuarios atendidos que se suman a los 17.249 de la ruta sur. Un circuito que es posible “porque en 2025 hemos ampliado el número de poblaciones atendidas hasta alcanzar las 45 de la ruta norte y registrar 47 en el sector más meridional” de la provincia, tal y como ha manifestado Marisa Torlà.

El Bibliobús, durante su visita a la Feria del Libro de Castellón / MEDITERRÁNEO

El recurso, que el pasado año asistió por vez primera a la Feria del Libro de Castellón, logró en 2025 un nuevo récord de libros prestados que alcanza las 46.756 obras solicitadas por 33.179 lectores. “La lectura es conocimiento, formación, aprendizaje e imaginación. Es cultura para todos en todos los rincones de la provincia”. Y ese objetivo se garantiza con “un recurso que llega con la voluntad de que nadie se quede atrás”.

El Alto Palancia, a la cabeza

Por comarcas, el Alto Palancia contabilizó 10.447 usuarios, el mayor volumen de demanda en 2025. Le sigue el Baix Maestrat con 5.597 lectores y el Alto Mijares con 4.951 usuarios. Completan los registros l’Alt Maestrat, con 2.711 solicitantes, Els Ports, con 2.292 usuarios, la Plana Alta, con 2.164 lectores, l’Alcalatén, con 2.097, y la Plana Baixa con 1.851 demandantes.

“En 2025 seguimos renovando nuestro fondo bibliográfico con una inversión de 7.784 euros al que se ha sumado una cuantía cercana a los 10.000 euros para la asistencia de los vehículos". Una cantidad que continuará en 2026 “porque la cultura es de todos en todos los rincones de nuestra provincia”.

Los más buscados

Las obras infantiles son las más demandadas, en la ruta norte con un 75,74% del total de libros prestados (26.489 libros), seguidos por las novelas, con un 17,87%. Las revistas, en tercer lugar, han supuesto un 9,9% de las obras prestadas (29.507 ejemplares), seguidas de los discos compactos (CD) y discos digitales versátiles (DVD), con un 0,25% y un 0,81%, respectivamente. En el caso de la ruta sur se mantienen porcentajes con un 91,59% de libros (18.798 obras), un 7,86% de revistas y un 0,54% y un 0,01% de discos compactos (CD) y discos digitales versátiles (DVD), respectivamente.

En el caso de la lengua elegida, las ediciones en castellano en el sector norte han sido 18.250, mientras que en valenciano fueron 10.645 y 612 en inglés. Por edades, los menores de 14 años han solicitado el préstamo de 18.660 ejemplares y los mayores de 14 años demandaron 10.847 ejemplares.

En la ruta sur, los préstamos en castellano fueron 15.912, mientras que en valenciano alcanzaron los 1.251 y en 86 en inglés. Por edades, los menores de 14 años solicitaron 7.068 ejemplares, mientras que los mayores de 14 años demandaron 10.181 ejemplares.