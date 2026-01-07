Una chaqueta, unos pantalones, unos calcetines o cualquier ganga que se ponga por delante conformaban la lista con la que los castellonenses han acudido este miércoles, 7 de enero, a las tiendas ante el arranque de las rebajas de invierno en las principales grandes superficies y los pequeños comercios.

La campaña se activa con optimismo en el sector al esperar un repunte de las ventas y descuentos iniciales de hasta el 50% que podrán alcanzar el 70%. La moda se erige como clara protagonista, animada como recogió este diario por las bajas temperaturas, tal y como indican desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), añadiendo que será posteriormente cuando ganen tirón las ventas de electrodomésticos, electrónica o menaje.

También en los servicios

A ello cabe sumar que otros sectores muy diversos centrados en los servicios, como el del turismo, también se suman a los descuentos, que de forma general se alargarán hasta el 28 de febrero, si bien no existe un periodo concreto fijado desde que se liberalizaron las rebajas.

“Probablemente veremos unas rebajas intensas en las dos o tres primeras semanas, impulsadas por el propio efecto llamada de los primeros días”, ha apuntado el presidente de la patronal del pequeño comercio Confecomerç, Rafael Torres, quien incide en la importancia de volver a regular las rebajas. "Cuando todo el año parece rebajas, las rebajas dejan de ser una oportunidad real para el comercio", sostiene.

Castellón se lanza a cazar gangas en las Rebajas: descuentos de hasta el 50% y casi 1.500 empleos / TONI LOSAS

El gasto medio en la provincia oscilará entre los 105 y los 125 que este miércoles contemplaba la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana. Los centros comerciales de Castellón han registrado ya una notable afluencia, aprovechando también algunos cambios o devoluciones de regalos de Navidad.

Abrigos o lo que se encuentre

"He venido a por un nuevo abrigo, pero también a devolver algunas cosas de Navidad", explicaba Indira Esparducer este miércoles en Salera. "He cogido calcetines, pero no me iba a gastar mucho dinero", añadía José Esquivel.

Catalina Zamorano acudía en este primer día "a ver qué hay". "Fuimos a una tienda y tampoco vimos muchos descuentos", señalaba. Mientras, Nuria Moliner decía haber encontrado "menos descuentos de los esperados". "Me he traído 200 euros, pero luego lo que me gaste es otra cosa", detallaba.

Por último, Jaime Andrés tenía previsto "unos 100 o 200 euros para renovar el armario". "Aprovechamos después de Reyes y venimos a echar un ojo", apuntaba, con las bolsas vacías por el momento a falta de encontrar alguna ganga.

Más allá, la campaña de descuentos repercute directamente sobre el empleo. Según la firma de recursos humanos Randstad, destaca el aumento de la contratación en Castellón, con un 11% más de incorporaciones, el repunte más elevado de la autonomía. En total, las rebajas generarán 1.495 empleos en suelo castellonense. "La contratación para la campaña de rebajas registrará este año un ligero aumento gracias a unas perspectivas favorables del consumo, que impulsarán un incremento del empleo muy destacado en el comercio en uno de los momentos más importantes del año”, valora la directora general de Trabajo Temporal de la zona Sur-Levante de la firma, Ana Hervás.