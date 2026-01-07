El comercio de Castellón inaugura hoy unas rebajas optimistas por el frío

El 7 de enero es sinónimo de lanzarse a la búsqueda de descuentos y oportunidades en los comercios de Castellón, y también del arranque de cambios y devoluciones de obsequios de Reyes. Hoy se generaliza el inicio de la campaña de rebajas de invierno, pues aunque las fechas están liberalizadas desde el año 2012 y es decisión de cada establecimiento, buques insignia como El Corte Inglés mantienen la fecha tradicional y esperan hoy que se repita la estampa de la imagen de los primeros clientes en acceder a partir de las 10.00 horas de hoy miércoles. Otras cadenas como Inditex también inician hoy las rebajas en tiendas físicas -aunque anoche ya comenzaron en internet-.

El pequeño comercio en su mayoría también colgará hoy los esperados carteles en sus escaparates pues, como apuntaron desde Confecomerç recientemente, lo idóneo sería volver a unificar la fecha de inicio para no despistar al consumidor, dado que siempre hay establecimientos que cada año avanzan más la fecha de inicio y ya en pleno diciembre, poco antes de Nochevieja, contaban con las esperadas ofertas que ayudaron a empujar aún más compras más baratas para los Reyes Magos.

El componente del frío de este principio de enero, y que se nota en especial en Castellón, se espera que sea en estas rebajas del 2026 un aliado para elevar las ventas en moda, desde la ropa de abrigo al calzado u otros complementos de moda. El 11 de enero, domingo, será aperturable para el sector.

Un 4% más de ventas

Varias personas, en los primeros minutos de rebajas, en El Corte Inglés. / Jesus Hellin 2023 / Europa Press

A escala provincial el sector textil es optimista con poder hacer caja en las próximas semanas, dado que las bajas temperaturas están acompañando, y no como en otros años donde no se había podido dar salida a chaquetones y anoraks.

Desde la patronal nacional Acotex el sector textil prevé entre un 4% y un 5% más de ventas respecto a las rebajas de enero del año pasado, mientras el presupuesto también aumentará en un porcentaje similar y rondará los 104,65 euros de gasto por persona, el máximo histórico, según el comparador financiero Banqmi, pues también influirá la subida de precios general que se arrastra. Por zonas, el mayor presupuesto se sitúa en la Rioja, con 118,13 euros por cápita; y en la Comunitat se sitúa en 106,14 euros, por encima de la media nacional », según señaló Acotex este lunes en un comunicado.

Los empresarios esperan que esta campaña, que en muchos casos se alargará hasta finales de febrero -aunque cada tienda expone sus fechas-, «se caracterizará por descuentos agresivos iniciales del 50%, que alcanzarán en muchos casos el 60% y el 70% con las segundas rebajas. El consumidor sigue siendo muy sensible al precio y las rebajas son una oportunidad para comprar el inventario con importantes descuentos».